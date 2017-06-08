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弘扬和落实班渣西拉精神

佐科威总统终于兑现其诺言，成立一个负责培养班渣西拉意识形态的机构。上述机构的成立正当其时，因为国家面对的挑战越来越严峻，如今人们更加觉得需要巩固上述国家的意识形态。

佐科威总统委任一批有经验及有能力的知名人士担任辅导员。9位饱经政治和社会生活沧桑的资深人物如美加娃蒂（Megawati Soekarnoputri）、苏特里斯诺（Try Soetrisno）等负责指导将由著名学者尤迪（Yudhi Latief）领导的班渣西拉思想辅导委员会（PIP)总统工作小组（UKP)。

在民族与国家的生活充满矛盾和争执，局势动荡不安之际，我们欢迎班渣西拉思想辅导委员会总统工作小组的诞生。改革时代以来，我们似乎忘记了国家意识形态，所以每个人似乎都畅所欲言，无拘无束，因此产生各种摩擦、争吵甚至是冲突，因为没有任何规范约束的思想和法规。

班渣西拉显然已被遗忘，人们加以背诵后却没有落实到现实生活中。我们认为有三个方面需要注意：一，班渣西拉应成为我国公民的共同生活原则，保持团结一致；二，班渣西拉应成为所有法律和政府法规的基础，使国家和民族发展的方向具有正义性，不至于偏离争取独立时代的理想；三，班渣西拉应赋予我们民主制度的精神，不是靠势力说话，而是拥有一个明确的目的，即保障公民基本权利、集体主义精神以及建立一个没有剥削的公正社会。

我们认为培养班渣西拉意识形态，不可能完全由上述总统工作小组来承担。这个任务太艰巨了，应让各阶层民众积极参与。但在初始阶段我们认为应立即恢复先前已被取消的班渣西拉意识形态教育。须知改革后诞生的新一代不懂班渣西拉深邃伟大的精神，他们更多是以自我为中心、偏狭自私不宽容。

班渣西拉品格教育应该尽早灌输，使学生们了解他们作为受共同规范约束的国家公民地位。他们出生和长大成为拥有权利的国家公民，但也要承担公民和国家的义务。

最近我们确对过度自由的表达感到忧虑。一个人以民主的名义似乎就可以代表正义和不尊重别人。因此他们散布仇恨言论、任意行动、迫害甚至散布恐怖主义。我们不希望这种情况持续下去，务必加以制止，我们必须能够回到正确的道路上来。

情况已发展到如此地步，上述总统工作小组的任务并不轻松。巩固班渣西拉意识形态绝非易事。已经有七位总统领导这个国家，但却没有一个找到典型班渣西拉的国家和民族形式和制度。

事实证明直到现在我们仍不断纠正旧的做法，卸下旧的和尝试新的。每一位领导给出了不同的解释和理解，包括苏哈多总统往日曾经通过领会和实现建国五项原则（P4)以及建国五项原则教育实施委员会（BP7）非常密集的努力。

我们希望尤迪能够把其任务诠释得很好，使民众了解在上述国家意识形态的辅导中，政府将采取的行动方向。但尤迪只是笼统地说了一句话，他说：“通过班渣西拉不是撕裂统一，而是把已经松散的绳结重新扣在一起。就好象椰叶筋扫帚（sapu lidi）一样，松开则散落一地，用丝线捆绑一块则好做事。对于我国来说，班渣西拉便是民族团结的生命线。”

但愿来自不同社区的志愿者可以建立连接在一起的网络，以便能够互相鼓励共同发扬班渣西拉精神。这种努力必须在实践中实现，使之成为一个共享的经验，并内化为一个必须坚持和奉行的准则。