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应对充满挑战的一年

2017年经济成长数据不如政府预期亮丽，进入新的一年，2018年政治年，政治色彩恐怕对经济成长发展不易，需要政府更加劲推动私营企业在经济市场发挥更加强劲发展的角色。2018年地方首长选举年及2019年普选前奏曲，以爪哇岛为主的选情竞争剧烈；西爪，中爪和东爪地方首长选举或许会像雅京省长选举那么热闹，但也有说选举将开市场商机，货币流通，虽然选举中难免有政治口水战，使政治气氛升温。

而上一年，有税务特色纲领（Tax Amnesty-TA）为政府注入资金，虽然达不到政府预期的税收指标。而央行（BI）总裁阿古斯玛尔多哇尔托约（Agus Martowardojo）上周说：央行刚发出去年经济成长率只有5.5%的预测，并在政府所预期的5.1%之下；而收支预算案（APBN）所订经济成长率5.2%也达不成。

但他仍有信心，今年经济成长率能达到5.1至5.5%，但需要政府持续进行改革和振兴经济的措施，倘政府能一心做到底，到2029年时，经济成长率可达到5.8至6.2%左右。

印尼经济开发发展机构（INDEF）经济学家尤达（Bhima Yudhistira）评政府需增加提振经济发展的优惠措施以能推动经济成长，14%以上劳动力由工业生产收容，倘政府发出的一系列振兴经济优惠措施，如能全力发挥，则将能收容更多的劳动力，而人人有工作做，有收入，则购买力将提高，进一步促进经济成长。希望政府能努力保持市场稳定，并保持良好的投资营业环境，投资者需要安全稳定的创业环境和明确，合理的税务措施。

最近三年来，经济成长率不如预期，而基础设施建设也在政府资金短缺，捉襟見肘窘境下进行，政府需发挥国营企业（BUMN）的力量支撑，不能单靠私营企业孤军作战。至少在佐科威总统任期到期之前，可以大力告成。

应对2018年充满挑战的一年，政府须更加努力为上，是“挑战”也是“机遇”不怕“惊涛骇浪”小心为上，管理风险。既要不断完善市场，基建和监管工作，把市场风险降到最低，平稳市场为要点。