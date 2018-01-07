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应保持国内投资者 占资本市场支配地位趋势

我国资本市场去年表现良好，表现在许多股市指数都有所上升。作为股市表现指标之一的印尼证券交易所（BEI)股价综合指数，在去年底以6355.65点收盘，增长率约20%，创下历史新高。

印尼证交所去年通过资本市场的融资规模达到801兆盾，该数额也是历史上最高的。这些资金来自首次公开售股(IPO)、配股发行、权证转换、资产证券化和发行公司债券和政府债券。特别是包括配股发行、首次公开售股和债务证券在内的企业融资规模达到了270兆盾。

与此同时，印尼有价证券保管中心(KSEI)记录了去年资本市场投资者越来越多的趋势。截至2017年12月20日，单一投资者识别(SID)人数共有112万名，与2016年11月相比增加了25.24%，其中大约97%是散户投资者。然而，如果按照外国或本国的身份进行分类，国内投资者的持股比例更高，达54%。

有价证券保管中心相信单一投资者识别人数将持续增加。支持资本市场投资者增加的项目之一，是人民住房储蓄委员会(BP Tapera)今年开始的运作。通过该机构，公务员被要求将购买房屋的资金投入到诸如集体投资合同(KIK)等工具中。单一投资者识别人数的增加，将来自其数量相当于450万的单一投资者识别人数信托基金工具。

我国资本市场的国内投资者人数必须持续增加。国内投资者占支配地位的话将对国民经济产生显著乘数效应。若国内投资者主导资本市场，从资本市场获得的收益将再投资于国内。相反，如果资本市场由外国投资者主导的话，那么他们将把获得的利润带出国外。

我国的资本市场需要由国内投资者来加强，不仅是在人数上，也在投资的资金上。随着国内投资者资金的不断增加，资本市场的流动性也会更好。一个更强劲的国内投资者地位将能够抵消外国投资者获利抛售的影响。去年便出现此明显迹象，外国投资者大量净卖出后，综合指数却反而继续上涨，甚至多次创下最高纪录。这样的情况在过去的十年里是从来没有发生过的。

如果印尼证交所的上市公司数量也增加的话，那么投资者，特别是股票投资者的数量也相应增加。意即上市公司数量的增加与新投资者人数的增加息息相关。这是因为进行首次公开售股的一些上市公司，提供可以被员工吸收的股票。

去年，印尼证交所的新上市公司数量达到37家，融资额达 9.56兆盾。上述新发行者的数量是近23年里最高的，也是东盟国家中最多的。今年，印尼证交所定下至少有35家新上市公司的目标。从资本市场获得资金后，那些上市公司将有能力扩大业务，从而对刺激经济增长产生影响。

除了新增发行者外，还可以通过开立账户的便利、继续加强教育项目和社会化、加强监管以防止资本市场的犯罪活动再次发生、以及增加对投资者的保护等举措，来增加国内投资者的人数。我国资市市场的知名度和安全性越高，越容易吸引人们进入资本市场。

我们希望，随着国内投资者在印尼资本市场力量的越来越强劲，对国民经济产生的影响也越重大。作为长期融资的替代来源，印尼的资本市场将更具吸引力，无论是基础设施融资、私人投资还是其他政府战略项目。未来资本市场的融资预计将能够与银行提供的资金相抗衡。

为加强其作为融资渠道的作用，证券监管机构应继续加强和深化我国资本市场。此外，还需要政府和所有利益相关者，无论是在实业部门还是在经济和金融部门的大力支持，使投资者对我国经济基础和前景更有信心。