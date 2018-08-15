Wednesday, August 15th, 2018 | Posted by

平息土耳其危机的波及影响

土耳其经济危机震荡波及多国，周一（2018813日）多国股市指数和货币值明显下滑；引起忧患。而土耳其货币里拉（Lira）更快速走贬，推动土耳其经济走入低谷。

录自周一经济社交媒体（Bussinesslive.co.za）投资经济economic Investec学者菲利浦（Philip Shaw）所说有抛售事件发生：抛售土耳其货币里拉（Lira）风起云涌，将危及其他发展中国家的市场。

经济资本中心（Capital Economics）资深委员安德烈（Andrew Kenningham）说，土耳其货币里拉自五月份起贬，推波助澜危及土耳其银行的正常作业打击资本市场，但对全球经济应不造成太大的危机影响。甚至对欧盟市场也如是。

自本年初里拉走贬幅度已经达到70%1美元兑3.78里拉。意乃里拉货币市值已下挫69%比当初传言中的40%高出许多。

土耳其总统埃尔多安（Erdogan）指控美国是这场危机的“祸首”自从美国总统特朗普（Donald Trump）恫言提高钢铁和铝进口税，总统埃尔多安呼吁民众反抗： 抛售美元以加强本国货币币值。

虽然土耳其离我国天长地远，但如今全球一体化时代，“牵一国而动全球”波及影响仍能感觉得到雅加达股市指数下滑大约在3.5%之间，而盾币走贬幅度足大，1美元兑14.600盾。触及红色警号的边绿。

土耳其危机引起政府关注，如何平息危机波及影响变成主要课题；不要使经济雪上加霜，譬如经常账赤字上升。央行（BI）预测年底会扩大到250亿美元。另外政府或私企国企外债也有增加。财长丝莉（Sri Mulyani）提醒大家要注意平息土耳其危机的波及影响。以免土耳其危机让我国受到“城门失火”，殃及鱼池的不利负面影响。我国目前经济状况良好呈稳定。但不要忘记我国曾因1998年亚洲金融风暴受到重创。有了前撤之鉴吸取经验教训，让危机不再重演。

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