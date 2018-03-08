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希望雅万高铁工程顺利进行

交通部传来利好的消息，交通部长布迪卡尔亚（Budi Karya Soemadi）披露，雅加达-万隆高速铁路工程（Kereta Api Cepat Jakarta Bandung）将于本年三月底持续兴建，交通部长上周传达确定的消息，雅万高速铁路工程于本月底落实动工。

全长142公里的该工程在中国建设预算金兑现后进行。而原计划于2019年完成不得已延后于2020年完工。海事统筹部长鲁胡特（Luhut Binsar Panjaitan）向总统报告说，延后完工为基数和工程用地土地释放问题所致。

国营企业（BUMN）国务部长莉妮苏玛尔诺（Rini Soemarno）也向总统阐明，土地释放54%（或计55公里）已交给承建商，22公里已在建筑筹备中33公里正在土地清理中；工程延后乃因土地释放延后所致。

国民希望工程进行顺利，不再有一波三折的难题。交通是先行官，将带动沿路和周遭地区繁荣，加上雅万高铁建设酝酿已久。运筹帷幄中耗费资金精力不少，倘中途停顿将打击国民和投资者信心，愿望。

记得前印尼驻中国北京的大使苏庚拉哈尔佐（Sugeng Rahardjo）不久前说。印尼常因不关注，留意而失去良机，并采取策略性的利国利民的决策。

譬如中国的开发市场的商机，中国地大物博人口众多，是极大潜力开发发展的大市场，邻国大马善用中国市场商机，甚至能出口榴莲至中国市场。而印尼都落于人后，因为品质不佳不受青睐。

苏庚说，其实中国很着重印尼，视印尼为战略伙伴，以“一带一路”（One Belt One Road）乐意协助印尼建设雅万高铁，即是明证。

另外，工程用地的土地释放问题是阻碍投资进展的绊脚石。佐克威政府努力进行改革使工程用地释放更有规划和效率，解决基建工程土地征用的难题，这样投资建设才能顺利进行。

雅万高铁是中印尼两国政府高度重视的双边合作项目，中国高铁技术标准走出去，“一带一路”的重大收获。

雅万高铁建成将改善交通状况，便利沿线民众，带动沿线区域商业，物流旅游业发展，祝愿雅万高铁建设顺利进行，到时平安通车。