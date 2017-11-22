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希望巴布亚仍安全

国军国警综合部队成功释放巴布亚迪米卡（Mimika）数百名被犯罪武装伙团（KKB）当人质封锁隔离（Sandera）的村民后，政府应更加关注留意巴布亚未来的治安安全问题。政府已投入庞大的资金，促进巴布亚的建设发展。但是政治或治安骚乱问题持续不断发生，地方治理力不到位。

以上事件让国人忧心忡忡，恐怕其他地区效法行事，残害无辜，犯罪武装团伙所到之处，为非作歹使用暴力抢劫，有的甚至强暴奸污妇女百姓。进行救援中，甚至有警察人暴在Tembagapura枪战中被犯罪武装分子击毙。

巴布亚治安不靖，加上许多外来者散步在巴布亚各角落。外来者普遍有一枝之长，因此有更高的生活水平，贫富差距鸿沟造成当地人对外来者的不平衡心理，这样摩檫冲突难免发生。加上地方色彩的浓厚，宗教，文化和宗教信仰变成当地犯罪伙团进行袭击行动的借口，逐于不久前Tolikara一伙人从火焚烧外来者的房屋和产业，虽然保安部队能暂时平息争端，但已埋下不定时炸弹。

巴布亚治安安全问题不简单，有分离主义分子企图分裂民族团结，国家统一完整的野心，国军称之为犯罪武装组织。KSB（Kelompok Separatis Bersenjata）军警综合部队软硬兼施，不向KSB低头。

KSB虽然没有强大的势力，但是他们渗入民间，有能力影响群众和他们一路走；甚至能影响地方官员使他们对外来者漠不关心。国民担心政府鞭长莫及，不能给予巴布亚额外的关注。政府要求被释放的330村民人质回到原地似乎不妥当；反而造成犯罪武装组织KKB优越感。任意欺压手无存铁的外来者。往后会成为政府“芒刺在背”我们不需顾及国际支持分离主义活动为人权行动而陷入其中。而必须法律立场明确巴布亚是我国印尼共和国不可分割的一部份。捍卫国家领土完整是国家的使命和责任。

国民希望政府能额外关切巴布亚治安安全，消除部族之间的矛盾和仇恨，建立一个和平安全的巴布亚为中央和地方政府当务之急。刻不容缓进行，我国有强大的军队警察部队，并有足够的能力捍卫保护巴布亚人民和土地的安全。