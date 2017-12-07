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已无第二期“税务特赦” 以实报资产为首要

2017年财经年度不到一个月即将结束，政府卯足劲利用此剩余时间将追税收收入，并不惜修改现行条例，譬如通融义纳税人（Wajib Pajak简称WP）呈报其资产的时间。

但是不愿以上视为第二期“税务特赦”（Tax Amnesty简称TA）的版本。足见政府对于2017年3月31日结束的税务特赦纲领成绩不满足。

并为发挥更大的潜力，通过修改财政部长第118/2016条规，政府通融纳税人（WP）的时间，在政府税务人员未有发现之前，实报其资产，以上和政府之前税务特赦（TA）条例中的“到TA纲领结束”未报，不报资产额的义务缴税者将受200%税务处分不吻合。意思是说，实报资产的纳税人不受税务处分，但如被发现不实报者，深重至200%的税务处分。一般税务课税：企业（公司）为25%，个人（OP）30%，特定税户12.5%。

财政部长丝丽穆莉亚妮（Sri Mulyani）不久前说明，政府给予参与或不参与税务特赦纲领的纳税人机会，不断改善义务报税品质，实报其资产额。

看来政府已毫无选择，如何提高税收，因为到本年十一月份，刚完成税收指标的78%，必须利用剩余的时间努力达成指标。

不管上举是否会使企业界，缴税者困扰，心中七上八下。

在新的条规中，政府推动缴税者，不管已参与税务特赦（TA）纲领与否，实报资产。这和之前TA纲领宣传的“呈报”缴清心安（Lapor 、Lunas、 Lega）不吻合。

尤其政府经修正的新条规中，没有呈报的期限。反正未被税务署发现之前，赶快实报就是。

政府特急再提供机会，自报实报资产并按例缴税，缴清所得税（Pph），一旦不实报，被发现后，会课重税处分。意乃虽已加入税务特赦纲领不表示可安枕勿扰，逍遥法外，一旦被发现仍有未报资产将受税务处分按2017年第9号条例（UU no 9 tahun 2017）税务署能经第23资料稽查对照纳税人资产。包括从眼行或故事所获资料信息。

自从2017年第36号代法令（PP 36/2017）实施后，税务署已对786.163件纳税人的资产报告进行或正在进行调查工作。其中大部分已参与2016年7月至2017年3月的税务特赦（TA）纲领。

印尼税务视察中心（CITA）资深经理尤斯迪努斯（Yustinusprastowo）坦称上举能提供未参与税务特赦纲领的纳税人（WP）呈报未报资产的机会。但希望以上不要成为惯例，避免政府弱势形象。以上事件不可再重演，不要象阿根廷那样，已经进行9次的税务特赦纲领。

政府措施要明确，不要三申五令，朝令昔改，令民众困惑。法令不明确，降低国民对政府的民望和信心。对政府未来形象，带来恶劣的影响。