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工业盐稀缺现象即将得到缓解

在发生有关进口盐需求数据的混乱之后，佐科威总统终于颁布了一项政府条例（PP），该条例规定了控制该商品进口的程序。

通过上述新政策，提供进口建议的权力今已从海事和渔业部（KKP）转移到工业部。

上述政府条例也结束了有关进口盐需求数据的争论。按计划，将提出的进口盐建议是133万吨，这相当于370万吨工业盐的需求量减去贸易部颁发许可证的2.37吨进口盐。在第一阶段，工业部将建议进口60万吨盐。

经济统筹部长达尔敏纳 苏迪安（Darmin Nasution）证实通过发布上述政府条例，对原材料和某些工业辅助材料的工业盐的分配，将由工业部决定。

达尔敏承认撤销海事和渔业部的建议不符合2016年关于保护和发挥渔民、鱼类养殖者和盐农潜力的第7号法令。然而，他说明颁布该政府条例的目的，是为了满足由于进口工业盐供应短缺而开始减少生产的行业需求。

贸易部外贸总司Oke Nurwan补充说，因为工业对生产用盐的迫切需要，需要政府条例。他说：“这是一个紧急状况，所以我们先给予处理，这样行业才不会停产。” 据他介绍，颁布政府条例也符合关于确保行业可持续生产的原料供应、2014年第3号法令。

盐是国内一些工业部门支持其生产可持续性所需的基本原料之一。 消费工业盐的制造业被认为是维持国民经济增长的支柱产业，它吸收大量劳力，因此需要保持其原材料的可用性。

工业部长艾尔朗卡 哈尔丹多（Airlangga Hartarto）称，盐作为一种战略商品还可以支持供应链，并提高一些国内工业的附加值，就像钢铁和石化产品等其他原材料一样重要。

本月18日他在雅京阐明：“这种盐的使用范围非常广泛，除了化学工业、各种食品和饮料、药品和化妆品外，还有石油钻探业。甚至如果没有盐，造纸业就不能生产，隐形眼镜也不可能”

工业盐的质量不仅仅需要氯化钠（NaCl）至少97％的高含量，但还有如钙和镁等其他不可或缺的矿物质，最高含量为600 ppm，含水量低。各种食品工业和氯碱计划行业（苛性钠）都需要达到上述质量标准的工业盐。 而制药业用于生产输液和血液净化液的盐则应含有99.9％的氯化钠。

我们希望上述进口盐政策能够满足行业的需求。 但我们认为政府需要接近国会以避免持续产生争议。因为国会第四委员会长期以来拒绝政府在未获得海事和渔业部建议的情况下，进口370万吨盐的计划。

也就是说，国会是考虑到正式的法律方面，符合有关把进口建议的权力交给海事和渔业部的规定。令人惊讶的是，政府的协调并不好，以致引发的争议总是被公开。更遗憾的是，政府从来没有把握“一个数据”，使部门利己主义更加突出。