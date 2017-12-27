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工业必须注重环保

上周政府工业部为124企业颁发“绿色环保工业嘉奖”（Penghargaan Industri Hijau）显示政府环境保护，生态保育永存的决心，除了能保护环境生态永恒保育之外，对于降低生产成本也很有益。工业部秘书长哈利斯穆南达尔（Haris Munandar）上周于此说，在国民积极响应全球工业竞争中，必须持续推动国民工业生产在国内，区域或国际市场的竞争力。

我国绿色工业生产的模式有望提高工业效率化生产，但注重环境保育生态恒存的原则。而2017年绿色环保工业奖是第八届的庆典参与活动的来自各项工业部门如糖业，农业化工，机车，水泥，钢铁，纺织业和成衣业，塑料，食品和饮料工业，纸浆和纸品工业，陶瓷电器，化工，化肥，棕榈油，鞋类，皮革和卫浴品等工业。

如所知，迎一个世纪以来，人类在追求经济高速增长的同时，让自然生态环境付出了沉重的代价，全球变暖资源枯竭，环保空气污染的阵痛让人类反思，人类如果不注重保护自然环境生态，作好环保工作，最后消亡的也是人类自己。这不是危言耸听。

绿色工业是指在工业生态过程中，如何开展以环保为前提的工业效率化生产，减少碳肥料能源，水资源效率化使用，减少工业废墟，废水造成的环境污染现象，以上颁奖方式是为鼓励工业生产朝绿色工业，保护天然环境生态恒存的方式，让天然环境有洁净的空气和清洁水的使用，废除乱丢垃圾的恶习，保护环境清洁卫生为人们带来清洁的生活环境。

希望工业部再接再厉，进一步进行绿色工业生产的准证，让工业生产能遵守生态保育的原则进行生产作业。

根据本年绿色工业稽查工业五家工业已符合绿色工业准证（Standar Industri Hijau）那些水泥，塑料，奶粉，化肥等工业。准证有效期为四年，并有权使用符合条例的绿色工业徽章。