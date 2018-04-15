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寻找沿海地区负责任的发展模式

农业专家Bungaran Saragih关于蓝色革命应该成为未来发展重点的声明，引人关注。从对环境造成巨大破坏的土地过度开发吸取经验教训，政府应该考虑更负责任的海洋资源开发，以实现最大和可持续的经济效益。

我国由数千个岛屿所组成，拥有很长的，甚至是世界最长的海岸线。具讽刺意味的是，我国的渔民被归类为使用自然资源能力不足的贫困人口。他们似乎处于边缘地位、贫穷、在技术的掌握方面很差，缺乏资金、易受天气变化影响等。

我国农民和渔民一代又一代的生活几乎没有变化，他们好像是无法适应发展进程的边缘群体。实际上他们为数众多，因此造成一个严峻问题，甚至成为国家发展的负担。

2000年到2003年期间担任农业部长的Bungaran Saragih认为，我们关注沿海地区发展、优化和负责任地管理资源的时候到了。 他强调注重人、地球和利润三大基本原则的可持续发展模式，即发展必须提高周边居民的福祉、保护环境并为管理者创造利润。

因此，他同意并支持国家经济和工业委员会（KEIN）的建议，重振养虾场作为符合三大基本原则的沿海地区发展模式。国家经济和工业委员会甚至向佐科威总统建议，把楠榜前Bumi Dipasena地区的养虾场定为国家战略项目（PSN）。

这一观点与印度尼西亚水产养殖协会（MAI）相一致，该协会强调利用世界上水产养殖潜力最大的9万5185公里海岸线的重要性。前些时候，印度尼西亚水产养殖协会主席Rokhmin Dahuri说：“印尼理应成为世界上最大的养虾生产国和出口国才是。”

实际上佐科威总统也在思考同样的问题。因此，在沿海地区把发展鱼虾养殖作为战略项目，就只剩下何时宣布的问题罢了。如果政府接受国家经济和工业委员会有关国家战略项目的建议，那么在我国各个地区必将雨后春笋般出现其他鱼虾养殖业国家战略项目，这将雇佣数以百万计的人工。

我们不必远赴国外寻找发展模式，吸取Bumi Dipasena公司的经验即可。往日该公司成功开发Bumi Dipasena综合养虾场，并符合提高周边居民福祉、保护环境并为管理者创造利润的三大基本原则。

上述地区应用高科技和互惠互利的原则，生产出优质的出口产品，满足了日本，美国和一些欧洲国家的消费者对高品质虾类的需求，因此当时的苏哈托总统政府以及海外一些人士都给予了高度赞赏。

在它的全盛时期，Bumi Dipasena公司 8个村的vaname和windu种类的虾总产量达到每日200吨，出口额一度达到3亿美元。这是令人竖起大拇指的成功，因为其发展非但没有破坏自然，反而保护和开发自然。这是佐科威总统应该效仿的海洋产业发展概念，因为它对生态负责、吸收大量劳动力，并能够大幅提高附加值。

因此，沿海开发模式已经存在，即楠榜和南苏门答腊东海岸的Bumi Dipasena公司。 我们曾经向世界展示了负责任和成功地发展海洋产业的能力。为什么现在不能呢？在看待自己国家民族的潜力方面我们必须实事求是。

如今还须由政府拿主意。这是一场具有挑战性和前瞻性的蓝色革命的立足点。我们全力支持每一个非但不破坏自然环境，反而提高人民福利和促进国家繁荣的发展倡议。