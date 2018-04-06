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对信仰非宗教信徒的庇护

如今流派信徒可以松一口气了。因为政府即将在身份证（KTP）和家庭卡（KK）中接纳他们的行政地位。政府进行了最后的讨论，包括与宗教领袖磋商，因此将在近期内落实该政策。

佐科威总统称，宪法法院关于将信仰载入身份证和家庭卡的决定，已是终审判决。因此政府立即执行该决定。

本月4日，佐科威总统在小型内阁会议上说：“在实施的技术方面，我要求内政部听取来自现有宗教组织各利益相关者的意见。”

在关于清空身份证和家庭卡宗教专栏规则的司法审查中，宪法法院法官团认为可以列出信仰非宗教信徒的身份，而无需详列其流派。因法官团考虑到我国社会中的流派信徒人数相当多，且三教九流都有，有必要实现有序的人口管理。简单地将流派信徒有关宗教的人口数据元素，列为“信仰”即可。

拥有身份证和家庭卡是必要的，因为它是公民获得每一项公共服务的条件。因此需要加速电子身份证服务，使理应拥有电子身份证的所有公民都能获得国家的快速服务。佐科威总统说 ：“不要让民众等得太久。”

总统甚至要求内政部长颁布有关限期完成身份证和家庭卡制作的内政部长条例。根据总统的说法，如果有必要可采取接球的策略，特别是在天高皇帝远的偏远地区。在现有的、综合的数据和管理信息的支持下，但愿单一身份号码系统可以立即实现。

内政部官员在近期内将对宗教与信仰人数进行数据收集，以便立即处理。但是对于那些还未拥有电子身份证的，内政部长库莫罗（Tjanjo Kumolo）称，信仰的登记将在地方首长选举结束后进行。内政部人口和民事登记处总司及其工作人员将尽快执行宪法法院的裁决。

统计数据显示，2亿6114万2385我国公民中，有13万8791人是信仰非宗教信徒。库莫罗说：“他们加入13个省的187个组织中。根据文化与教育部的数据记录，其中160个组织是活跃的，27个是不活跃的。”

宪法法院关于纳入身份证和家庭卡的决定颁布后，信仰非宗教信徒的人数可能会增加。因为在这期间，很多人因为各种原因被迫选择身份证和家庭卡中的一种宗教。

随着上述宪法法院的判决，预计将推动许多信仰非宗教信徒显示他们的真实身份，不选择一个特定的宗教，而是列为信仰。

我们呼吁政府尽快执行宪法法院的上述决定。然而，必须谨慎小心地进行，以免引起民众的误解。我们深刻理解该宗教和信仰问题的敏感性，搞不好会导致社会摩擦甚至冲突。因此需要广为宣传，其实施必须有序和成比例。任何细小摩擦的发生都要设法避免，因为它会干扰如此一个好项目的执行。