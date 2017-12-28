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对丹拿望商贩的治理 不可引发新的问题

丹拿望（Tanah Abang）市场混乱不堪的交通问题，如今又成为街头巷尾议论的焦点。原因是雅加达首都专区政府为大约400个左右的街头小贩提供在人行道和街道上做买卖的机会。这一政策被认为会引发新的问题，甚至被指控为一个有负面影响的“定时炸弹”。

雅加达首都专区地方议会斗争民主党（PDIP)党团主席Gembong Warsono批评上述可能会导致其他地区出现类似问题的政策。12月26日，CNN印尼网站援引Gembong的话说：“关系到治理雅加达摊贩的问题，我认为它将是造成不良后果的定时炸弹。”

原先省长允许街头小贩在雅加达Jatibaru Raya路，即丹拿望火车站前做买卖，并为街头小贩配备一个2×2米的小帐篷。由省政府提供的大约400个帐篷，包括售卖烹饪商品的115个和售卖非烹饪商品的265个帐篷。

Jatibaru路周围的居民对该政策抱怨连连，因使得他们很难进出家门。如果街道被用来经商必然会扰乱交通，并造成环境的脏乱和其他问题。

公共政策观察家Agus Pambagio认为，阿尼斯-善迪允许街头小贩在Jatibaru路上做买卖的政策是违反规定的。他说：“人行道是为行人，而不是为商人建造的。商人有做生意的地方，它的名字叫市场，如此而已。”

我们录得一些关于这个问题的规则。如果不谨慎执行的话，可能会违反这些规则。例如，在2004年关于交通的第38号法令第63条款载明:

（1）任何故意从事活动,导致道路效益空间内的道路功能中断的人，按照第12条第1款所述，应处以最久18个月的徒刑或最高15亿盾的罚款。

（2）任何故意在街道上从事活动导致道路功能受到干扰的人，按照第12条第1款所述，应处以最久9个月的徒刑或最高5亿盾的罚款。

此外，雅加达地方政府有关公共秩序的2007年第8号第25条款规定载明：禁止任何人或实体在街道或人行道、巴士站、天桥及其他公共场所工作或经商，而第1款规定所述除外。”

雅加达首都专区副省长善迪（Sandiaga Uno）称，街头摊贩的安排仍处于尚待评估的早期阶段。他甚至记录了一些要求分得帐篷的商贩，事实上他们无权拥有这些帐篷，因不是来自省政府治理的丹拿望火车站人行道。善迪说：“那些没有被收容的都是在别处经商的商贩，治理之后他们也想分得一杯羹。”

鉴于地方政府确实有治理的权力，我们认为这一问题应明智对待。但是地方政府当然不能在未经深入讨论，特别是与地方议会讨论的情况下立即执行其政策。丹拿望市场的混乱已旷日持久，因此需要一个全面的突破，但必须在一个正确和完善的框架中。

否则，地方政府的政策只会带来新的问题。这个政策可能会导致其他地区的商贩也提出同类要求，从而破坏已经良好的秩序。

省长和副省长应向地方议会说明，并传达给市民，以免产生误解。如果不能对该政策承担责任，就需要进行评估，甚至在更广泛的负面影响出现之前加以撤销。