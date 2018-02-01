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宪法法院院长被敦促引退

最近更多方要求宪法法院院长阿利弗西达悦（Arief Hidayat）引退辞职，以保宪法法院颜面。数予Arief纪律处分事恐怕加剧滥权使用，渎职使宪法法院颜面无光。

上周，拯救宪法法院社群敦促Arief Hidayat引退辞职，接着穆联回教组织司法人权部门也提出相同的要求，评Arief因渎职不合格续任该要职并恐一再重犯，使宪法法院颜面尽失。

以上菲尔科科查利（Virgo Sulianto Gohardi）在宪法法院大厦说：“为保护宪法法院尊严，公平正义起见，恳请Arief从宪法法院院长职位，自动引退辞职。”

宪法法院纪风委员会于2018年1月16日定Arief违犯轻度纪风，因为他在权职范围以外和国会第三委员会会晤，但经国会第三委员会游说，并以无鉴鉴证据论，只予Arief轻级纪风处分了结。

国家事务观察者和活动份子要求Arief院长引退辞职心态可理解,因为已有前车之鉴：前宪法法院院长阿基尔穆克达（Akil Mochtar）和宪法法院法官巴特利亚斯亚卡帕尔（Patrialis Akbar）。

因为贪污受贿案件中箭落马，两者如今不幸身入囹囫成为阶下囚。并让宪法法院尊严扫地。宪法法院权势大，包括测试条例（UU）合格合法性，处理普选选举纠纷并作出判决。

据举告人说，Arief此次非初犯，之前和三名法官曾被举报到肃贪委员会（KPK）纪风不良影响其在宪法法院的领导作风及法院的尊严形象。他应向2011年度前院长阿尔沙善努西（Arsyad Sanusi）学习，他因其亲属和案件相关人会晤被曝光，影响纪风，遂下台一鞠躬，自动引退辞职。显示清官的道义责任形象。

Arief应反顾自省，傚法前院长道德作风，不等别人敦促立即下台辞职才是。这样，更受别人尊重。不要象Akil Mochtar 和Patrialis Akbar一样，结果不但丢了乌纱帽，还成为阶下囚真是情何以堪！