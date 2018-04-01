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实现个位数贷款利率

在全球加息的趋势下，金融服务管理局（OJK）仍然乐观认为可以实现个位数贷款利率。其原因之一是印尼银行（BI）仍然能够将央行7天逆回购利率（7DRRR）维持在4.25％。

印尼央行维持基准利率的决定值得赞赏。 这表明央行没有对美联储（Fed）上周将利率上调25个基点的步骤表现惊慌失措。央行没有盲目跟从，显示央行关注促进国家经济增长的努力。

根据央行的数据，自从央行货币政策放宽以来，7天逆回购利率自2016年初至2018年1月下调了200个基点，导致银行存款利率也下调了196个基点，但贷款利率才下调151个基点。也就是说，贷款利率的下降速度比存款利率更慢。

二月份银行平均贷款利率为11.27％，较上月下降5个基点。 实际上企业部门的信贷利率已是个位数，约为8到9％。与此同时一个月期的存款利率为5.65%，此前是5.72%，而三个月期的是5.97%，此前是6.03%。

鉴于全球利率走势以及美联储今年至少再加息两次的计划，要降低国内利率肯定不容易。尽管机会依然存在，但银行家们本身普遍声称贷款利率下调的空间较窄。 存款保障机构也认为利率的下降趋势将持续到今年5月。

如今要看银行对OJK的个位数信贷利率作出的回应了。在此期间，银行在响应央行利率政策方面速度似乎很慢，货币政策的传导失速。当央行提高利率时，银行很快跟着提高利率。但是央行降低利率时，贷款利率的下降却如蜗牛爬墙。

这是利率的悖论。有很多原因使银行贷款利率无法达致个位数。首先，许多银行仍在清理不良贷款，信贷重组也仍在继续，尽管二月里的不良贷款略有增加，总的来看已在继续下降，该减少不良贷款的措施也影响银行盈利的上涨。

第二个因素是公司仍在持续进行整合的状况，加上尚未全面复苏的经济，对信贷的需求并不大。去年信贷增长仅为8.24％，而未兑现的贷款目前已达到1400兆盾。这说明经济状况尚未能给予支持。

决定贷款利率是否下降的另一个因素是通货膨胀率。 如果政府和货币当局能够将通胀率控制在4％以下，个位数的信贷利率有可能会实现。

实现低信贷利率非常重要。因为银行的利率很大程度上决定了我国企业的竞争力，而企业的竞争力又决定国民经济的竞争力。 与其他东盟国家相比，我国的贷款利率算是最高的。

通货膨胀趋于受控，理应对实现个位数贷款利率非常有利。特别是银行流动性充足，贷存比率仍然为88％的话，而银行现在也不再竞相提供高存款利率了。

只要提高工作效率，降低贷款利率的努力不至于蚕食和牺牲银行这期间所享有的利润。银行还可以提高以收费为基础的收入。

我们预计个位数贷款利率将不受全球加息趋势的干扰。实现低利率制度，确需要做出各种努力，设法让银行能够在如今渐渐放缓的经济中发挥更大的作用。