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官员须下放到现场

佐科威总统一再要求政府官员下放到基层民间，聆听民意，了解民生，以上听来老生常谈意义却很重大，以能提高服务素质，有效发挥国家收支预算案实施。

总统在上周日在中爪梭罗出席全球第69届人权（HAM）纪念日活动中发言:决策者,政治菁英,官员公务员社会人士,企业界必须了解基层民众的心声和需求。

这就是总统为何经常下放到民间的原因，以了解民意，聆听民声，让民众感到“民之所期，有所为依”下放民间进行监督督导以了解现场实际情况，脚踏实地工作，实干，苦干才能为民造福祉。总统读说，政府须务实工作，作出成绩，让国民能享受成果。政府必须努力使国民人人有事做，有收入。虽然以上说起来容易，做起来难。

他坦称，尚有许多未臻完善之处，民众医疗保健，教育和生活需求服务素质，未臻完善，民间文化习俗仍须得到更好的保障。总统以上谈话非泛泛之谈，以上也表达民间对政府和人民代表的国会议员的诉求愿望。

官员下放效益多，一、能聆听，了解民间诉求，民意愿望。二、实地了解现场建设的进度和发展。三、避免官员“只要上司喜欢”（Asal Bapak Senang）表面亮丽实际乱糟糟的表里不一致的报告。四、编制实际的纲领，良好，效率使用收支预算资金，避免挥霍浪费滥用人民血汗钱，造成国民损失。

要知道资金来自不易，通过纳税人缴纳税金和外债筹合。倘预算金只用在公务常务消费，用在建设纲领资金无几，杯水车薪结果滥用预算资金，对国民生活福利，建设发展不到位。

国民推动政府效率化使用采购预算支出资金，因为政府税收不易，来年更加沉重。必须锱铢必较，每分钱良好使用在刀口上，优先使用在于民有利的建设事业上，能省则省，养成节俭的良好作风，避免贪污，挥霍和浪费。

政府官员，公务员不能只坐在冷气办公室等待下属报告呈上，须亲自下放现场，民间以了解实况，进行监督辅导，才有水到渠成的良好效果，而不是空谈不切实际而已。