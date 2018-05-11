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安抚市场情绪

盾币兑换率最终跌破1美元兑1万4000盾。多日以来美元试图突破上述防线时，作为守门将的央行（BI）成功抵御住它一波又一波的进攻。但随着央行在货币和债券市场进行公开市场操作，旨在“驯服”波动不停的盾币汇率后，我国外汇储备也损耗不少。

在2018年1月31日还是1319.8亿美元的我国外汇储备，到2月28日已降至1280.5亿美元，到3月31日又降至1260亿美元，而4月30日仅剩下1248.6亿美元了。

雅加达银行同业拆借利率（JISDOR）显示，5月9日的盾币汇率走弱38点至1万4074盾。因此年初至今盾币已贬值3.9%，远离2018年国家收支预算中1美元兑1万3400盾的假设。

随着盾币走弱，外国投资者在股市和债市进行抛售行动。印尼证券交易所（BEI）数据显示，年初至今，外资在股市的净售额达37.18兆盾，几乎与去年整年的39.87兆盾外资净售额相等。

不幸的是，往日习惯于“呆”在国家有价证券（SBN)的外国资本，如今也跟着骚动起来。从今年1月底到5月8日，我国投资者在债市的所有权缩减19.28兆盾，其实在这一年里外资净购额还达到5兆盾。

面对上述状况，货币、财政和金融服务当局的缺乏危机感，令一些国会议员和经济学家感到遗憾。他们认为央行高管们对市场动态的反应迟缓，在盾币汇率波动不停时还要出国门去旅游。而金融服务管理局（OJK)反而发表盾币即使贬值到1美元兑2万盾，银行仍经受得住的声明，导致市场参与者惊慌失措。

另外政府高官们也以平常心看待盾币贬值和目前的经济状况，丝毫都没有作出额外努力的样子。事实上，经济正陷入困境。除了面对盾币汇率的压力，我国经济在今年第一季度的增长率低于预期，同比仅仅增长5.06%。而2017年第四季度的经济增长率还能达到5.19%。

所有监管部门理应对我国面临的经济问题更敏感和关心才是，须知这是一个需要紧急行动的迫切时刻，必须尽一切努力，政府和有关当局都要全力以赴。

不能总是把金融领域的动荡归咎于外来和全球因素，尤其是把一些国家的货币贬值程度比盾币更严重作为借口，甚至为此沾沾自喜。

因为国内经济基本面还有许多亟待解决的问题。汇率不仅仅是金融问题，它反映的是实业部门。影响盾币走软的原因之一是经济基本面。因此政府还要提高国内经济业绩。

政府需要维持通货膨胀和通胀预期、推动出口增长、加强工业结构、监控私企债务、压制经常账户赤字和财政赤字。另外政府还须通过稳定物价，尤其在斋戒月前夕的燃油、电力和食品价格来保持民众购买力。给予实业部门的激励必须有效并加以持续监控，另外还要评估所有经济政策配套。

责成企业家，特别是欠下外债的业者们进行对冲。另外应要求将出口收益的外汇储备在一定期限内存入国内银行，就像泰国采取的政策那样。

在短期内，央行须上调央行7日逆回购利率（7-DRRR)，以防止更大量的资金外流，对盾币兑换率造成更大压力。须知其他国家已行动在先。

要是所有相关部门一致行动，相信市场将恢复信心和平静下来。外汇、股票和债券市场的波动将很快平息。监管当局须拥有高度危机感，不发表触发市场负面情绪的声明。

市场需要的信心开始消退，主要是因为监管部门的危机感缺失。当局不可导致人们产生消极的看法，认为目前的状况犹如1998年和2008年一样，要是管理不善将迅速恶化，从而引发更猛烈的市场风暴。