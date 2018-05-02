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如今外籍劳工沦为政治话题

外籍劳工（TKA）问题目前变成敏感性的问题，因为已沦为政治话题，并象雪球一样，越滚越大，部份国会（DPR）议员有意组成一有关外籍劳工（TKA）专门调查小组显示以上已进入政治的领域并有可能蔓延到明年的总统选举。

在庆祝本年国际五一劳动节游行中，劳工发出拒绝2018年第20号（Perpres）有关外籍劳工的总统法令的呼声，而大印尼行动党（Gerindra）主席帕拉波沃（Prabowo Subianto）要求政府优先要用本国劳工也有异曲同工的政治色彩。

政府通过劳工部长哈尼弗达基利（Hanif Dhakiri）已阐明不 需为2018年第20号总统法令担心，因为在引进外籍劳工中不将草率行事。但多方担忧简化外籍劳工入我国内的准字，将使外籍劳工源源进入我国印尼而国内人口失业率仍居高不下。其实TKA流势不可挡，因为人才竞争剧烈，而国内适用的人才仍短缺。

另外，随投资发展步伐，外籍专业人才也应运而生，配合投资风潮而来，尤其随先进科技日新月异的进展，对专业科技劳工的需求成为必然的趋势。

数据化，自动化，现代化工业生产。Industri 4.0需要的专业人才的支撑。根据劳工部资料，鋕錄在我国就业的外籍劳工有12万6000人或和2016年同比上升69.85%。其中以来自中国的为多，其次来自日本，美国和新加坡。

以上如和我国外劳（TKI）人数大约600万相比见少，世界银行甚至鋕錄我国出口劳工多达900万人，这样比较，在我国的外籍劳工数字微不足道。在我国的症结问题是：人口多而就业机会少，粥少僧多，无法收容大量劳动力，人口失业率居高不下。

外籍劳工（TKA）入内变成敏感问题，加上常有误用，滥用工作签证的事件。政府必须进行加强监督管理力度。但不要以此为政治话题，深入政治领域，造成政治纷扰，政府必须不断进行普及化说明，以便能安定民心。

首先2018第20号有关外籍劳工的总统法令必须妥善实施，以免公众议论。二，对违例者：滥用误用准字的从严惩办，不可从轻发落，以示警戒。三，增加外籍劳工监督人员，使监督行政效率化。政府须把TKA问题处理得当。不要变成政治火苗，蔓延滋长。