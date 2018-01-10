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大米涨价牵动政府的心

本年初大米涨价牵动政府的心，政府极关注市场粮价稳定，以防市场物价波动加重贫民的负担。

所有有关粮食问题的生产，物流和市场价格的部门下手防范,处理最近大米供应与最近大米价格有上涨趋势。警方也下手触动粮食防线,特别警员调查市场是否有囤积的现象，使大米物流不顺畅造成市场缺米荒。

有说因稻米丰收，大米供应充足，也有说因天气异常，雨量多而影响大米生产。周二（2018年01月9日）总警长迪托（Jendral Polisi Tito Karnavian）于此解说。

最近大米价格上涨已居高位，超出最高零售价格（HET）限价，虽然粮食局（BULOG）说明，大米储量足够维持到本年一月底到二月初稻米丰收期需求。在雅市大米中心，芝庇囊（Cipinang）市集，中等（普通）米价格上周末每公斤1万零五百至1万1千五百盾。

副总统卡拉并欲打开中等米进口龙头，以平稳市场价格。进口建议不被禁止。但以先观察市场为要。如大米价格持续攀升，则需立即进口大米。

副总统要求粮食局（BULOG）进行市场干预行动，以平稳市场米价，政府已同意粮食局拿出所有大米库存，进行市场干预行动。刚好应付等到一月底的稻米收割期。

政府关注民生虽然大米涨价对农民有利，价格高农民收入也更多。但是价格高加重贫民的生活负担不容忍视。

国民建设规划部门（BAPPENNAS）部长帕罗佐（Bambang Brodjonegoro）周二说：大米和香烟奉献城市、乡村最大的贫穷率数字，2017年9月资料显示，大米奉献城市贫穷率为24.52%、香烟O9.98%。而乡村10.7%，这样除大米之外香烟也是导致贫穷因素之一。

可见政府用心良苦，市场价格上涨导致贫民增加。政府也坐立不安必须卯足劲使出浑身解数，控制和平稳市场大米价格。

其实物流顺畅，供需求平衡，价格也呈稳定，但市场缺货“物以稀为贵”价格也跟着上涨。

政府须着重农业建设，和对农村农民耕作的关怀，指导如何提高农业生产技术，种植，种子改良及现代化农业机械的支撑，以能提高农业，粮食生产量。逐步走上粮食自给自足的自主路。