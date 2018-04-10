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外汇储备须于安全防线内

自央行（BI）传来不利好消息；即外汇储备下降；降幅20.6亿美元左右，变成1260亿美元。并和上个月同比有显著的降幅，但无需过于忧虑，也不需预测为经济下滑的晴雨表。

目前外汇储备仍足以维持7.9个月的进口需用或7.7个月的进口和付还政府外债摊还款项，以上还在国际：足够三个月进口需用的标准之上。以上应能支撑外汇储备于安全防线内，以能保持我国经济平稳成长。外汇储备下降乃因受到偿还政府外债的影响，另外为捍卫市场汇率波动央行使用外汇储备进行市场干预行动，以保盾币市场外汇稳定。

虽然上个月盾币市场汇率走贬，影响外汇储备，但央行（BI）仍有信心；我国本年首季经济成长潜力大，那是因为出口贸易有改善，国际原物料价格持续好转；全球经济也在起步；而我国投资也有增长，将促进我国经济成长。

政府也一直在努力改良经济，发出振兴经济，激活市场的配套措施，但内在和外来压力因素仍将影响我国未来的经济前景。

知名经济学家冯慧兰（Mari Elka Pangestu）认为；不确定的外来压力因素提高，将影响国民经济成长。不但有贸易战发生，美联储（The Fed）更快调息，升息将削弱盾币的市场汇价。

中美贸易战将影响我国出口起色。出口贸易增长恐将受到影响。在以上不确定性的外来压力因素影响下，我国必须扩大国内市场的需求，政府的财经状况不见充裕，除了要支撑庞大的基础建设工程资金，政府税收也达不到指标。使政府陷入资金捉襟见肘的窘境。

牵一发动全球中美贸易战恐将影响贸易和出口环境，最近一年来我国贸易和出口刚有起色，中美贸易战恐将引来负面影响。针对内外挑战和风险，我国必须扩大国内市场，通过国家采购激活国内市场，通过基建工程，投资密集性劳工出产纲领，基层民众家庭希望纲领提高国民购买力进一步促进民间经济成长，努力进行改革，以能扭转乾坤，化逆境为商机。政府要努力推动进行出口贸易产品出口的工业生产提高产品在国际市场的竞争力，“百尺竿头更进一步”使我国工业生产能更上一层楼。