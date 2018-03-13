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外汇储备减少 我国通胀或高居不下

今年2月，我国外汇储备下降了近40亿美元，目前仅有1280.6亿美元。这一数额仍然够大，因为它可以为8个月左右的进口提供资金。然而必须警惕不能让这种下降趋势持续下去，因它可能导致更广泛的连锁影响。

印尼央行（BI）上周表示，导致外汇储备下降的原因，除大量用于偿还政府外债和稳定盾币汇率外，存放到央行的银行外币也随着私企支付外债的需要而减少。

央行认为上述外汇储备足以支撑对外部门的应变能力，并保持宏观经济和金融体系的稳定。展望未来，央行认为随着国内经济前景强劲和出口业绩表现良好，外汇储备仍足以支撑外部复苏力。

外汇储备在本月内将再次从政府的全球伊斯兰债券发行增加30亿美元。央行表示：“印尼央行将维持足够的外汇储备，以支持宏观经济稳定和金融体系。”

宝石银行（Permata）经济学家Josua Pardede称，为稳定盾币汇率，外汇储备确实受到很大冲击。

这是因为外国资本在2月份流出时，盾币汇率承受更大的压力。媒体援引他的话说：“外国投资者在股票市场净卖出7.605亿美元，而外资在国债券（SUN)的所有权也下降约15.4亿美元，使金融市场的资金流出总额达到23亿美元。”

我们最近注意到美元在美联储更换主席后升值。 因盾币汇率受到冲击，央行被迫进行市场操作以阻止盾币汇率的进一步下滑。 这一政策至关重要，除抑制盾币汇率跌幅，同时希望美联储和美国政府不要推行可能导致金融市场进一步震荡的政策。

经济与金融发展研究所(INDEF)的研究人员Bhima Yudhistira Adhinegara估计，盾币汇率可能会贬值到1美元兑1万4000盾水平。Bhima对媒体说：“预计印尼盾将继续走弱到明年3月。”

这种影响对我们来说是相当难受的。一，外资流出可能更大。它将蚕食现有的外汇储备；二，由于许多工业部门依赖进口的原材料和资本货物，我国产品和出口竞争力可能会因此减弱；

三，政府和企业海外债务还本付息的负担越来越大，造成违约风险；四，作为原油净进口国，美元汇率的走强将非常令人担忧，因为石油问题非常敏感。燃油价格的上涨可能会引起国内商品价格的上涨；

五，其进一步的影响是物价上涨和通货膨胀的威胁。据悉，我们的一些消费品仍然是进口的，比如小麦、大米、糖、大豆和其他各种消费品。美国汇率的持续上升将导致商品价格涨价，以致成为消费者的最大负担。

对于政府来说，保持价格稳定以免引起进一步的担忧，正变得越来越重要。我们期待政府与央行共同致力于维护汇率和生活必需品供应的稳定。

如果政府不谨慎地观察和管理市场价格的变化，尤其关系到广大民众的利益和基本需要的话，将造成难以估量的巨大影响。