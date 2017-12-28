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在困境中彰显业绩

在环球经济环境愈趋复杂严峻的2017年困境中，我国仍能彰显业绩，2017年即将过去，迎来2018年新希望：未来业绩更加亮丽，虽然前进路上，仍有许多坎。

需要政府更加一把油，持续努力基建纲领有序推动进行，而废除繁文缛节官式化文章，简化营业，投资发展手续办理，有效创造营造更加优良的投资营业环境有小到渠成的亮丽业绩，并得国际认同。

三国际债信评级机构提高我国债信登记为适合投资国土（Investment Grade）以上得来不易，是从经济成长率、投资、营业安全稳定下去的成绩国际穆迪投资债信评级机构（Moody’s Investor Services）于2017年2月提高我国为正面积极级，是因为我国进行振兴经济改革，营造良好投资营业环境所得。我国实业经济和货币市场稳定也是推动经济向好的一面。

2017年5月19日，标准普尔（Standard & Poor/S&P）国际评级为BBB等级，因为国家政府有更加良好，实际的预算案的编列；有效控制财政赤字层面而取得。

另一国际相同机构Fitch Ratings也提高我国债信登记从BBB-变成BBB+。是因为我国在全球市场复杂严峻挑战，外来因素压力下，我国纹风不动，有能力应对并保持稳定。而基础设施建设如高速公路、桥梁、码头、机场、火车轨道等等，仍能按照进度进行，使物流更加顺畅，稳定市场物品价格对民生有利；民之所期，“有所为依”民生生活有保障。

但政府仍需关注2017年市场景气仍有萎靡不振，民众购买力编低的传言。

挥别2017年，步入2018年地方首长选举政治年，政坛风云叠起难免，政府必须更加努力，避免政治气氛升温，影响经济成长。加强地方治安平靖，避免政治口水战浪费社会成本。新的一年风调雨顺，国泰民安，我国经济发展更加向前一步。