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国际关切慰问龙目岛地震

龙目岛地震震撼全球并牵动全国国民的心，国 际对龙母地震表示极大的关切和慰问。人类，人 间的灾难痛楚哀伤不分国界和宗族，大家都有感 同身受的关切之心。

8月5日（上周日）当地震强烈震动龙目岛时， 澳洲总理彼得（Peter Dutton）正好在龙目岛一酒店12层楼处餐厅用餐。“没用完，龙目岛里7级地 震震动把我们震倒在地上”他对悉尼电台采访记者如此叙述。

他是为出席区域反恐峰会和团员一起逗留在龙目岛，他说地震摇晃大约有一分钟或以上。虽然他们 能安全无恙，避过这场震灾，然而余悸扰存。

另外，新加坡内务司法部长Shanmugam,正好也在以上相同的龙目岛，震后他在路旁等会儿，原要迁到其他酒店，但酒店方建议他在机场等更好。到 机场看到一片纷乱，机场挤满了人。

很多国际人士，电影明星见证龙目岛地震，譬如美国名模Chrissy Teigen，她正在巴厘岛和丈夫和两个女儿一家人在神仙岛渡假，龙目岛地震震动巴 厘岛。她在推特（Twitter）网页上形容：“巴厘受震动，相当长的时间”。

歌星和作曲家Gary Barlow 也在那里受困，龙目岛地震震动巴厘等周遭地区。 吞噬不少人命摧毁房屋财产的龙目岛，相隔一周发生的两次大地震震撼世界，牵动国民上下的心。

俄罗斯总统普京向佐科威总统致电慰问。他说 请接受我们最深的哀悼和同情，请传达我们的慰问和支持，希望受灾的朋友们能很快从废墟中站 起来，重建家园。

日本首相安倍也向佐科威总统致慰问电，他说“ 我们表示深深的沉痛和哀悼，希望地震灾区能很快 复原。” 大马首相马哈蒂尔（Mahathir Mohammad）也直接打电话给佐科威总统，他也知道政府正努力抢救灾民，包括舒散受影响的外国籍民。

目前除了努力抢救，赈济受灾灾民之外，也搜寻抢救可能困在其中的外国游客。 我们在庆祝国庆亚运会开幕前夕和迎接明年普选 的大好日子中，受到龙目岛地震重创！国人要团结 一心，共患难，“一方有难，八方支援”大家齐心协力，为救援龙目受灾民出一份力。