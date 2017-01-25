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国警须查究在苏丹走私武器的指控

有关拘押我国警察人员的惊人消息由国外传来，139名合并在VIII维和部队FPU的警察部队在苏丹(Sudan非洲东北部的共和国)Al-Fashir机场涉走私武器指控，履行调查过程。

国警总署已驳斥以上指控，但必须更进一步查究该指控案，因为已严重损害我国印尼的国际信誉和形象。

警察FPU VIII部队合并在苏丹Darfur联合国(PBB)维和部队中。他们刚刚完成任务本应于2017年1月15日返回雅加达。但因为该案使他们的回程受阻拖延至今。警察总署公关主任玛迪奴斯(Martinus Sitompul)周二于雅加达说明：他们在机场内的一转站营，有的被调查，有的被审讯。总警署将派遣专员协助，以便更了解状况和审讯过程。他阐明总警长迪托将立即派员前往，提供必要的法律协助以能确定他们不犯法并能安全回国。

传言将走私的武器共90件长、短枪支，还发现有数子弹。警方声明该武器非其成员所有。但在X-Ray检查过程中被混和。

国军TNI已声明其部队不牵涉该案。国军咨询部主任巫尔延托(Wuryanto)强调国军特派部队不牵涉在Al-Fashir机场的逮捕事件。他强调其部队在回程(回国)中不走私军械和武器。

以上事件令国人深表遗憾。国人相信警署的说明，但是以上在国外发生的事件仍然令人担心，变成国际注目，我国在国外的部队的良好信誉蒙上污点。

我国以国军为主的部队，已经数百次参与联合国维和部队执行在长期冲突，斗争战云密布的地区进行维护和平的道义任务。此向来，我国维和部队能保持良好信誉，并得国际嘉奖，以军纪和能力良好著称，并和当地社群有亲和力。

为此，指控案令人震惊，国会副议长法迪(Fadli Zon)要求相关各方立即澄清，进行查究是非。进一步深入调查，真象，以便水落石出，真象大白，不能一言而蔽之。无风不起浪，如属实事，那会令人惭愧，有损我国国际信誉和形象。我国已派遣众多的维和部队，不要让“一粒老鼠屎，坏了一大锅粥”造成前功尽弃，是非要透明化，违者绳之以法，Fadil一丝不苟的强调。

警方须全力查究该指控案件，彻底调查，因为以上传言不胫而走，引起国外注目，须要弄清是非，避免混淆视听，让国警蒙上不白之冤。

但如有凿凿证据，有不肖警员涉入案件，须严惩以办，以示警戒。希望以上案件只是因为一场误会，误解而造成，因为国人对国家警察部队充满信心。相信他们在国外执行任务时能自律自爱，保护国家民族形象尊严。