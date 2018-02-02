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国民购买力跟不上房价成长

我国人民对民房的需求至今仍然很高，但民房价格每年不断成长，而国民所得的成长跟不上房价的成长。

估计至2010年，我国需要1350万户民房，政府能够供应的民房非常有限，政府希望民间参与该计划。自2015年政府制定每年供应100万户民房的计划，也未能达到目标，每年只能供应约20％，大约20万户。其他由社会大众民间自行兴建。

1945年宪法规定，政府有责任满足人民住房的需要，但政府至今仍面对诸多困难，其中有准证问题、土地问题、民间的购买力问题。

民房的价格逐年增长，民间的购买力跟不上房价的增长。对80年代后出生的新生一代，现在正是最需要购买房屋成立家庭的时候，但他们的薪酬跟不上房价的快速成长。

政府已经透过第13个刺激经济配套，简化建造民房的手续，以刺激民间大量兴建民房，满足人民住屋的需求。但至今未有很好的效果，因为牵涉到地方政府的收入问题，不是每个地方政府愿意简化申请建筑准证。

政府也准备协助低收入民众购屋，津贴低收入民众购屋的利息钱，但也要银行业与发展商的配合。政府有必要加速解决低收入民众及贫穷户购得住屋问题，倘若没有政府的协助，他们根本买不起住屋。

政府必须认真执行1960年有关土地法令，不得让投机分子操纵土地价格或占有大量土地，土地必须让社会大众共享。地方政府也不可为了增加收入而不断的提高土地税，造成土地价格飞涨，屋价高涨。

政府有必要成立国营土地银行，以平衡土地的供给与需求。不让不法分子占有过量土地或操纵土地价格。地方政府也可以推动中小房地产发展商兴建更多房屋，提供地方上更多的就业机会，有职业后民众才有能力购买住屋。

雅京省政府为了实现竞选时的承诺，也设法兴建免订金低价格民房。中央银行提醒雅京政府有必要与公共工程与民房部及财政部合作，共同制定零订金低价格民房的游戏规则。雅京政府已在雅京东区的Pondok Kelapa准备了1.3公顷的土地，兴建零订金低价格民房，并已于2018年初动工，据悉有意获得零订金民房的民众超过预料，希望雅京政府的这项计划能够顺利的进行