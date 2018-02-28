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国基再次赞美我国

国际货币基金组织（IMF）再次赞美我国。特以我国经济发展步伐已走上良好的轨道。不单IMF世界银行（世行Bank Dunia）也给予我国正面的评价，并对我国顺序渐进的加速基础设施建设发展给予好评，令人欣慰鼓舞。

以上是IMF常务经理克利斯汀（Christine Lagarde）与佐科威总统会面结束时直接说出的。在雅加达逗留期间，他也享受到丹拿旺市场（Pasar Tanah Abang）和北塔米纳医院（RS Pertamina）走访的乐趣。并看到我国经济美好的前景。推动消费成长，投资和出口活跃是推动经济向好的三大动力。

Lagarde一并赞美佐科威总统已良好进行经济改革，其一就是简化投资准字办理手续，一站式或一窗口式服务，方便投资者入我国内投资和扩展营业优惠便利的环境。

IMF之前也作出我国政府在经济工作业绩良好的报导。即经济平稳成长，通胀率受控制在合理范围内，年度预算赤字受到控制。宏观经济良好，但IMF仍提醒我国应对外来挑战，包括外来资金速进速出的波动影响。

之前世行也赞美我国印尼经济稳定，世行驻印尼代表Rodrigo Chaves相信我国经济前景良好。对以上国际好评令我国感到欣慰鼓舞，策励我国百尺竿头，更进一步。

但我国不能因此安枕无忧觉得：这里风景一片独好！而无视民众购买力偏低，经济发展步伐仍缓慢的不足。

政府必须更加鼓足干劲，推动零售业，中小企业，工业生产更加活跃。而投资和他国，邻国比较，仍逊一筹，包括对我国投资法律保障不明确，影响投资进展须进行改革。树立明确的法律和合理的税赋制度保障投资权益和安全。

我国要推动现代化资讯科技，数据化经济的发展，我国人才济济，注重人源技能的培训，提高人文教育素质，才不会在东盟（ASEAN）竞争中敬陪末座。