Wednesday, January 31st, 2018 | Posted by

国军要求被参与反恐，防恐活动

国军参谋长哈迪察延多（Hadi Tjahjanto）呈上国会信函中显示国军认真进行反恐防恐的决心。加强国内安全以防恐布袭击活动的威胁。但因条例限制使国军在反恐防恐工作中扮演的角色有限。国会迄今仍在研讨剖析反恐条例草案（RUU Anti Terorisme）其一，乃希望国军能被参与反恐防恐工作中，因为目前国军扮演的角色有限，即在国家警察部队（国警）要求下，才能卷入，介入其中。

其实国军协助国警在歼灭消除恐怖组织中，创辉煌的战绩，去年在波梭（Poso）国军成功逮捕恐怖组织头目，国军也成功解救巴布亚，迪米卡数面被持枪的恐怖组织隔离监禁的村民进行救援解围，并无一村民成为牺牲品。以上显示国军勇猛有为的一面不逊于国警的特色。

以上于201818日向国会呈交的信函中，建议反恐条例草案修改，由消除恐怖罪行条例草案（RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme）改成处理恐怖活动条例草案（RUU Penanggulangan Terorisme）使国军能自发性卷入反恐防恐活动工作中。因为国军是人民的军队，卫国战士，和专业性的国家军队。国军有捍卫国防安全国家领土统一完整及保护国民安全的重任。而恐怖组织，恐怖份子活动时成为全民的公敌。危害国家民族团结，领土完整的最大敌人。国军的卷入有时成为被误为国军在争权，扩大势力，有时会和国警发生误会，引起摩察“两败俱伤”产生不利，负面的影响。

为此国会须能面面俱到，通过条例条款为法律保护伞。在国警国军分水嶺之下，如何卷入国军于反恐防恐工作活动中。国警国军携手合作将如虎添翼，增强我国反恐，防恐的势力和力量。

反恐和取缔恐怖份子的活动是长期，艰巨的任务。我国面积大，人口多，城乡区域之间的失衡。贫富之间的矛盾，使恐怖，分离主义的势力活跃。我国成为恐怖活动目标之一。变成政府的芒刺在背。须加强国警，国军和全民合作反恐，安全环境才有保障。

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