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国军总司令应保持中立的立场

佐科威总统昨日为新上任的国军总司令哈迪．查延多(Hadi Tjahjanto)空军上将主时就职典礼，哈迪空军上将正式接替卡译陆军上将出任印尼国军总司令。卡译在任期将要结束的时候，多与政党与宗教组织接触，引起民众的戒心，担心国军不再中立。

民众希望新上任的国军总司令，保持中立的立场，不偏向任何政党或宗教。国军应该是专业的军人，在民主与法律之下负责维持国家与社会的安全，不参与任何政治活动。

卡译出任国军总司令两年，他近期的活动令民众担心，担心国军会回到新秩序时代一样，被掌权者利用来压制人民。卡译曾经未与总统、国防部、外交部磋商与未获得总统的同意之下，单方面停止与澳洲的军事合作，他的决定已经越过了总统的权力。

卡译也与极端的伊斯兰组织非常亲密，2016年底他指责雅京省长钟万学亵渎伊斯兰教，目的为获得大部分伊斯兰教徒的好感，提升其声望。2017年的5月份他出席从业党全国代表大会，在大会中吟诗，诗中的含意讽刺佐科威总统，其实他还是总统属下的国军总司令，不应该有此行为。当总统公布了新总司令后，他还调动了85位高级将领的职位，其实已经要卸任的官员，不应该再调动属下的职位，这是官场不明文的规定常理，应该将调动属下的权力留给新上任的官员。

卡译也多次表示有意竞选下任总统，并放出风声可以与佐科威配搭，成为佐科威的副总统，或与伯拉波沃配搭，成为伯拉波沃的副总统候选人。不过观察家认为，伯拉波沃自己是军人出身，不可能找一位也是军人出身的人士与他配搭。

一般认为，哈迪是佐科威总统的亲信，应该会与佐科威总统一条心，而不会与总统意见相左或唱反调。特别在明年（2018年）全国有171个省县市长要举行选举，2019年要举行全国总统选举与国会议员选举。虽然国内治安不是国军的责任，国军的责任是付外来势力的侵略，在大选期间不排除会有外来势力的干预，恐布分子的入侵，扰乱国内治安，这时需要国军出来维持国家的安全，使选举能够顺利的进行。国军最重要的是保持中立的立场，不偏向任何政党、组织或宗教，维护国家与社会的安全。