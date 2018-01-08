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善用投资良机

佐科威总统说，政府在加速基础设施建设工程的同时，大力推动投资发展须成为所有政府部门关注的焦点,加上国际债信，投资鉴评机构对我国营业，投资环境的认同、我国为投资乐土，不容置疑。总统于上周的内阁会议中强调，我国投资风气已更加良好,国际惠誉鉴评机构提升我国良好营业环境评级,从2014年第120级如今跃居第72级，标准普尔也给予B级（BBB）的嘉奖。

以上得来不易，佐科威总统要求政府各部门善用以上机资良机,更加着重和致力于投资发展。站在同一阵线和目标投资进展方向努力。总统比喻我国如健康的人体那样，五腑六脏情况良好，但为何萎靡不振，要找出病源，不需万灵丹，但要找出症结所在。

他说政府订出本年直接投资成长率10%至14%左右，并希望电子商务和服务业协助推动2018年投资成长，各别奉献80%和40%的年成长率。

政府也将进行巡回宣传，阐明我国已有更加良好的投资营业环境,兜揽投资者踊跃入内投资，希望本年工业、商务贸易等投资事业更加蓬勃发展。而政府也将持之以恒，持续创造，改善良好的投资、营业环境。

无论如何，政府不能满足于现状，在如今科技和信息发达的时代，政府必须紧跟全球发展的步伐，加强实力和竞争力。

以上必须以提高教育素质，人力资源的培训做起，提高在地区，甚至国际人才竞争力，以免落人后头。教育是民族进步、经济振兴发展的“基石”，下一代要强过这一代，随着全球科技，信息迅速发展。“智力资源”的价值进一步提高，通过教育提高智力资源是国家是否进步的表现。

政府也必须推动，支撑国营企业繁荣成长，以能协助推动国民经济成长率，吸收更多劳动力，协助政府解决人口高失业率难题。

进入2018年地方首长选举年一政治年，希望国家保持稳定，不受政治风吹草动的影响，经济向好，安全稳定，投资凤也乘风而来。