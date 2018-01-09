Posted by admin

吸引新投资的良机

佐科维总统上周在国家宫举行的内阁全会中，命令所有的工作内阁官员着重和致力于投资发展的焦点问题,排除所有阻拦投资发展路上的绊脚石，刻不容缓进行。排除所有阻拦投资发展的策略措施，务必废除，以利国家对我国经济向好，利于投资国土的信誉。以上必须统筹协调，合力进行，政府部门和单位，步调一致，提高我国投资竞争力。吸引新投资，尤以外资新投资的良机不可失。

总统以上在年初：“一年之计在于春”的命令指示具有重大的意义因为今年进入政治年：全国地方首长同步选举年：包括171区中的17省（省长选举）39市（市长选举）和115县（县长选举）的选举盛况空前，又有2019年总统大选的前奏曲的暖身运动。政治口水战难免，使政治气氛升温。

总统也强调今年是吸引新投资入内投资的良机。为营造更加优良的投资，营业环境。势在必行。投资发展是推动我国今年经济成长率能达到5.4%的重要关键之一。

总统说今年是吸引新投资良机言之有理：因为我国经济能持续保持成长势头，政局平稳，治安平靖，经济体系健全化，而基础设施建设在加速进行，物流、交通更加便利顺畅。我国进行政府体系改革，废除官式化作风，开放便利的投资大门得到国际的认同，国际投资和债信鉴评机构认同此点，惠誉提升我国投资债信等级由BBB-变成BBB我国为安全稳定良好投资国土。

佐科威，卡拉政府2017年良好实施国家收支预算案（APBN）成功率达到93.8%（2001.6兆盾），国家收入95.4%（1.655.8兆盾）预算赤字2.57%或在政府所定2.62%之下，以上数据亮丽，堪称政府工作业绩亮丽。以上好景是以得新投资者青睐。今年有更多的外资投资蜂蛹入我国内投资发展。所有政府部门单位必须再接再厉，更加努力工作。

政府各统筹部门必须更加淋漓尽致的发挥统筹领导的潜能，朝吸引更多新投资入内发展的方向和目标进军。让总统发出的一系列16套振兴经济，激活市场的措施，能开花结果，结出硕果。

选举是人民，民主盛典，保持选举的和平，安全气氛，成为国民责无旁贷的责任，政治不能干扰经济发展的领域，经济平稳发展，新投资卷土重来，新一年才有新希望。