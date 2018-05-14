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向马来西亚的高效选举学习

马来西亚民众显示出高效的民主素质，其选举在一天内结束，选举结果也已被证实和公布。新政府依照国家宪法得到了确认，甚至两天都不到。整个过程运行迅速、顺利，各方都以宽容的胸怀接受选举的结果。

我们认为这是英国模式的遗产，它使马来西亚人能够有效快速地运行选举过程和接受政权的更迭。但无论是哪种模式和制度，如果人们对维持既定游戏规则的重要性没有高度承诺的话，仍然会发生长期的争端和纠纷。马来西亚人民已用行动证明他们对维护宪法的高度承诺，因此他们能很好地履行其义务，包括承担其所有的后果。

在一天之内，马来西亚人民继承曾经长期殖民该国的英国模式，根据所采用的地区制度选择他们的代表，在一天之内选举结果就已被公布，民选的代表是哪一些也已被知晓。根据马来西亚奉行的议会制度，获胜的政党或联盟将领导政府。

这就是为什么马哈蒂尔（Mahathir Mohammad）博士作为Pekatan Harapan（PH）联盟领导人可以在24小时的选举结束前，立即宣布获胜，高效非常。第二天，尊敬的马来西亚总统阁下立即任命马哈蒂尔为马来西亚新总理，取代纳吉（Najib Razak）。

上述情况与我国的选举大不相同。我们的系统和模式非常低效冗长。除耗费精力和时间之外，代表们还需要花费巨资才能成为国会议员。县长/ 市长和省长候选人要赢得人民的选择，尤其是当总统，更是非腰缠万贯不可。

我们的制度和选举模式并非曾经长期殖民我国的荷兰或日本的遗产模式，它往往造成不和谐和破坏团结。我们的选举代价如此昂贵，以至于当选的代表和官员经不住诱惑而贪腐，因为他们需要偿还借贷的基金和兑现向赞助人和捐赠者许下的承诺。

这种情况与马来西亚相反。马哈蒂尔博士反而通过直接抨击因涉及各种腐败丑闻而被讥讽的现任总理纳吉的做法，进行反腐政策竞选。现年92岁的马哈蒂尔高昂着头赢得胜利，甚至可以直接指责一些将成为其调查对象的官员，包括纳吉。

马哈蒂尔的胜利也不单单是为了马来原住民，因为他也受到中国和印度后裔的赞美。马来西亚成功地消除了各种种族偏见，而不像我们这里的一些人为了政治目的反而设法让种族主义死灰复燃。

我们与马来西亚相比，差了一大截。 我们一直未能制定出廉价高效，又能够维护民族和谐与政府稳定的民主公式。我们在不断地争斗，针对某个人或某个群体散布谣言，甚至是诽谤，以民主的名义耗费所有的精力。

马来西亚一直在“前进”，民族的精力都用于人民的发展和福祉。 难怪马来西亚经济更稳定、人民更繁荣、政治的稳固也更有保障。马来西亚的执法方式更是坚定和不论亲疏，马哈蒂尔甚至惩罚过其涉及腐败和滥用职权的最亲密的助手。

马哈蒂尔的人物魅力当然也具有决定性。然而马来西亚人民也已经能够选择他们的真正领导人。民众不容易被虚情假意的言辞和塑造形象的伎俩所欺骗和迷惑。

我们应不耻于向拥有健全高尚的法制和民主质量的马来西亚人学习和看齐。不然我们只有一种虚假的自豪感，实际上却越来越落后于我们周围的其他国家。