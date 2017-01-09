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向“谣言宣战”的普及化宣传活动

市民社群和媒体工作者如火如荼进行反谣言Anti Hoax宣传活动，纷纷成立反谣言社群Masyarakat Anti Hoax简称MAH，推动各地反谣言的普及化宣传活动得到热烈的响应，呼吁全民更加关注，留意近来通过互联网传播谣言，污蔑，诽谤，煽动的大肆编造散布虚假信息，已经严重扰乱社会秩序，损害国家社会形象。

反谣言社群：MAH主席艾科．奴科罗荷(Septiaji Eko Nugroho)上周日于雅加达说明，成立宣言同时在6个城市举行，推动反谣言，让公众媒体网络还原正本，清除愚弄谣言，污蔑诽谤，恶意煽动情绪的谣言。这些披着“理性”“客观”外衣的谣言，让民众防不胜防，不胜其烦。有的捏造的言论，拼接的图片，视频等等，让谣言真假难辨，严重扰乱社会生活秩序。

MAH成立创意旨在共同和网民一起，抵制和向Hoax宣战。在这个大数据，信息爆炸的时代，人们无时无刻在提交和获取相关的数据信息，Hoax泛滥已使网络当灾，全民向Hoax宣战为当务之急，向Hoax宣战的群体如雨后春笋般展开，“谣言猛于虎”那些内容偏激，含暴力色彩文化已撕裂我国和谐友爱的民族气氛和感情，那些真假难辨，传播虚假，造假信息，散播敌视，仇恨的病态心理，严重损害我国社会，民族的慈善美德，宽容和祥的传统精神面貌。

纷纷成立的向Hoax宣战的民众社群，论坛有Forum Anti Fitnah、Hasut、与Hoax(简称FAFHH)、Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster、Fanpage Indonesian Hoaxes和Grup Sekoci，以上四群体全在脸书Facebook上登台亮相。

MAH如今积极在数城市推广普及宣传活动。以能提高公众认知和意识，除在雅加达，也在泗水、三宝垄、梭罗、沃诺苏坡(Wonosobo)和万隆，按各地人情风俗文化习俗的不同进行接触宣传活动。三宝垄统筹人说此向来，Hoax已像毒瘤，细菌一样传播蔓延，并将撕裂民族团结的感情。

尤其面临2017年2月15日地方首长同步选举中，政治气氛升温，“政治无不用其积”黑手政治不惜以造谣，诽谤“打击别人，抬高自己”力图达到竞选得胜的目的，利用网络，媒体愚弄大众进而获利。令人深思，痛绝，选民可不能跟着起舞，以免因为，投错了手中宝贵的一票而后悔莫及。

报章媒体要全力支持并和民众社群一起手牵手，肩并肩向Hoax宣战，把Hoax垃圾信息打掉无遗，希望优质内容，真确内容为互联网生态。绝不和Hoax同流合污。还原新闻的真实，理性，科学，健康的报道满足大众信息要求和求知欲望，是信息产品服务提供者，运营者的道德，责任。大家共同响应向Hoax宣战的运动。