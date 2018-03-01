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向散布恶意愚弄传言者宣战

国警持续向散布恶意愚弄传言（HOAX）进行诽谤的团体宣战，逮捕数涉案嫌疑犯，上举为正确必要措施，以中止不负责任，纷扰人心的语言纷飞。但警方处理当中须谨慎，以免入政治化领域。

经过媒体网络散布HOAX会造成社会不和矛盾，尤其面临本年地方首长同步选举和明年总统大选，普选需要和平安全的气氛。但有心人唯恐天下不乱有意制造纷乱，以便从中混水摸鱼。

据警方说明，最近5名穆斯林网军（Muslim Cyber Army简称MCA）成员被逮捕。总共已有14人落网，他们来自不同地方和背景，有的是专业者。甚至有国家公务员（PNS），警察网络刑事警察伊尔宛（Irwan Anwar）说，该集团MCA跟从者有数万人，但刚几个头目被抓。有一重要头目仍在国外，专门散布HOAX，让人心惶惶。

恶意诽谤的传言中有“印尼共产党（PKI）”，绑架回教长老，污蔑诽谤总统和政府还有特定社会菁英的好名声。他们也进行网络恐怖袭击，无恶不作上一年已经成功制造种族歧视的恶毒，愚弄传言HOAX企图撕裂民族团结和谐相处，制造社会矛盾。目前有几名成员以违反2016年第195号有关电子资讯交易条例（ITE）被捕归案。他们有大约83名网上跟从者助阵，甚至接受数百万盾“量身定做”的含“种族歧视”色彩的HOAX散布。预测200散步HOAX的网站，互联网已被关闭。警方找到蛛丝马迹预测与以上团体有关联。

进入本年选举政治年，恐怕HOAX更加猖獗盛心，造成政坛纷纷扰扰，政治风云叠起，政府警方必须加强监督取缔HOAX盛行。以便安定人心。国民厌恶HOAX，在数大城市，国民为对HOAX宣战进行示威表态呼吁大家团结一心。共同向HOAX宣战，并希望MCA“放下屠刀”立地成佛，改过自新，共同为国家安全稳定民族团结，和谐相处努力以“班渣西拉”五项原则为目标，共同努力向前！