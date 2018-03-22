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向习近平学习

前法国总统萨科基（Sarkozy）的命运和中国国家主席习近平的命运正如天地之别。萨科基以收选举贿款之嫌被警方逮捕。而习近平获得全力支持，蝉联中国国家主席，并以反腐反贪大将王岐山为其副手。

萨科基于周二（3月20日）以收受2007年法国总统大选时选举贿款的罪名被捕。一官员在法庭揭露，他被调查涉牵由卡达菲（Muammar Gaddafi）执政时的利比亚汇款，萨科基已反驳以上指控。并言以上是政治摸黑手段。

以上调查是由一法国-黎巴嫩后裔商人Ziad Takieddine透露；他说已汇500万欧元自卡达菲前情报局长Abdullah Senussi汇到萨科基竞选宣传组长账户，作为萨科基竞选宣传经费。Takieddine曾说（于2016年）他亲自将三箱现钱自卡达菲交给萨科基和其资深助手。

萨科基2007年-2012年掌权执政时，曾接见利比亚领导人卡达菲的国事访问。并在宫殿旁设立利比亚式帐篷款待，如今卡达菲已不在，他在国内被联军空袭中死亡。

以上显示大国如法国仍难保持尊严形象，连国家头号人物，为总统的萨科基也难免身陷囹圄，从前南韩总统朴槿惠因受贿和滥权罪名被弹劾。

而刚被选为中国国家主席的习近平受中国人民爱戴，蝉联为中国国家主席并以反贪肃贪有名的汪洋为其左右手。

人民日报新华社3月17日电。十三届全国人大一次会议，3月17日上午选举习近平为中华人民共和国主席；中华人民共和国中央军事委员会主席。

习近平左手按宪法，右手举拳，庄严宣誓：为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。全场响起热烈的掌声。全国人民欢欣鼓舞。一些国家领导人致电或致函热烈祝贺习近平当选中国国家主席。期待中国为世界带来和平，繁荣的新机遇。习近平确是不平凡的英明智慧的国家领导人值得学习。