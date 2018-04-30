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各界应该小心及保持平衡

最近在面对一些问题时，公平与树立法律原则再次成为大众关心的焦点，当大家希望促进经济增长时，我们反而被各种问题所干扰，令人犹豫不决，甚至于担心不会受到法律的保护。

这样的干扰来自各方，包括司法人员在发表声明时不小心的态度。其实，所有公民都希望有公正的法律，包括依靠法律来保护企业家的投资与名誉。

目前至少有两个案件正被播案，虽然这两个案件根据当时的情况，司法界已取得共识并给予结案。这两个案件是1998年经济危机的后果，造成的“印尼银行援助周转金案”(BLBI)，及2008年发生的世纪银行案。

“印尼银行援助周转金案”已经由政府在政治与法律层面及当时客观的考量下予以结案。政治与法律层面是根据人协大会的决定、法律及总统决定。为解决印尼银行援助周转金案，前印尼银行重组机构(BPPN)主任夏弗汀(Sjafruddin A Tumenggung)，应该在法庭上对其决定负起责任，肃贪委员会怀疑他错用权时。

在世纪银行案，法院命令肃贪会调查前印尼银行总裁布迪约诺(Boediono)，及其他数位牵涉发放6.7兆盾的嫌疑人士。世纪银行现在已被外资拼购，并以不同的银行名称继续营业，倘若布迪约诺及其他人士被法庭判决有错，是否会影响该银行的运作。这是值得大众思考的问题。

我们要问有关印尼银行援助周转金案(BLBI)同样的问题，倘若政府错误的处理，将影响整个企业界对政府的信心及对政府产生负面的影响。特别对一个已上市的企业，会造成很大的关系，不单影响其营业也影响其支出的费用。因为有许多上市企业它们有向外国贷款。

它们能够获得外国银行的贷款，因为它们拥有良好的信用与名誉，在印尼的大企业花了数十年的时间取得社会大众的信任得以发展与进步。它们也获得外国投资者及财务经理人的信任。

因此，所有负面的谣言不断的针对一个上市企业的话，将造成疑问，甚至于减少外国投资者及财务经理人员的信任。他们甚至于会采取强硬的措施，如延后放发贷款，或不延长已发放的贷款，这将对企业造成极大的损失及不良的影响。

司法人员不小心的步骤与声明，将对企业界造成担心与担忧。我们认为一个鲁莽的声明，对已上市的大企业会如一个恶梦，因为将毁灭它长久以来建立的良好声誉。

我们不竟要问政府在处理案件时的公平与树立法律的恒存性，如有关22位印尼银行援助周转金案不合作的债主，所留下31兆盾的债务未清还给政府的问题。

我们当然支持司法机构执行法律及肃清在我国的贪污行为，但政府必须很有知慧及平衡的执行使不至造成更大的破坏。众司法人员应该小心的向大众发表声明，因为将企业造成极坏、极广及破坏性极强的不良影响。