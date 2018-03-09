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发展企业家精神

佐科威总统在参加全国领导人会议的印尼青年企业家协会（Hipmi）成员面前的讲话，有一些引人关注之处，其中是作为商业界发展法律框架的创业法的重要性，以及需要扩大中小微型企业信贷份额的问题。

这两点都触及商业界发展中理应与国家发展目标保持一致的根本问题。上述声明非常重要，因为我国的创业者人数与其他国家相比依然太少，实际上他们在吸收劳动力和改善人民福利方面极具战略地位。

除了成为进一步发展的框架之外，创业法将成为正规教育以后的人力资源开发基础。因此，政府有义务帮助和培养初期创业者，为他们提供便利并协助他们发展。创业法还应该规范大小企业之间的联系和匹配，以及更简易的信贷准入等。

佐科威总统甚至希望初期创业者（特别是中小微型企业）获得的信贷份额可以增加，使创业者拥有更大的机会。他声称曾与经济统筹部长商谈召集银行业负责人的事。他在印尼青年企业家协会全国领导人会议的与会者面前表示：“刚才我已经指示经济统筹部长下周召集银行业高层管理人，促请他们把仍然低于20％的信贷上限提高至30％以上。”

如果管理得当，那么该政策将能够增加更多的国内创业者人数，从而加快改善人们福利的步伐。数据显示，在2.5亿的我国人口中，只有1.56％是企业家。这个数字与达到7％的新加坡相比微不足道，而中国和日本已经在10％以上。

我们欢迎政府下调人民商业信贷（KUR）利率等措施，这对小企业非常有帮助。但我们也看到若要为企业家创造更有利的环境，还有很多需要整顿的方面。

我们相信，企业家人数的增加对经济增长、就业、收入分配和福利增加都极为有利。企业家的人数越多，被吸收的劳动力人数也增加，这样失业率就可以更快下降。

中华人民共和国的企业家现在有2亿人，占总人口的14％。政府正在大力推动人们加入各种经济活动，包括接手地方政府的项目，从而为经济带来多重效应。

我们的创业精神一向缺失，因为政府没有一贯支持，这一点体现在执法力度非常弱。例如，政府放任小型企业家与大型投资者自由竞争，无视垄断和寡头垄断的规则以及许多其他方面。政府还增加国营企业和地方政府企业承办私营部门原可接手的业务。诸如此类的措施与鼓励创业精神的政策背道而驰。

最近出现一种有趣的趋势。许多年轻人都在从事创意产业。如果政府能够适当地给予支持，那么我国创意产业的未来就非常光明，它在就业、提高收入和扶贫方面将发挥重要作用。

因此，我们希望政府始终一贯地给予鼓励和推动，使创业发展能够顺利进行。预计“创业法”的存在将提供一个明确的法律框架，因此政府必须认真实施。政府应继续努力解决企业，特别是初期创业者和中小微型企业面临的一系列问题和挑战，以便他们能够在日益激烈的竞争中继续生存和发展。