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发出异味的大米进口

政府有关进口50万吨大米的决定引起质疑和民众费解：并有其中阴谋玄密可能有高佣金的预测。政府以上进口大米的决定由贸易部长艾尔迪亚斯托鲁吉达（Enggartiasto Lukita）周四（2018年元月11日）晚公布，来自泰国和越南的进口大米计划于本月底抵达以增加国内稻米收成期于二至三月底降临使米粮库存短少而以进口弥补，进口米的品种是0%至5%的饱和，将发售到零售商便利商店。

以上进口米的实施不但没有粮食局（布洛Bulog）参与也不向佐科威总统汇报。贸易部长Enggartiasto周五对记者说：以上是其部门的选择，无需向总统报告。

不管如何藉口，以上决定具恶劣的后果影响。显示政府部门之间沟通协调不足，至少在国民大米储备量的不明确。农业部长安迪（Andi Amran Sulaiman）此向来炫耀近两年来大米产量过剩，他曾于去年12月1日（周五）在经济统筹部办事处说：“这两年没有大米进口，但2018年1月1日还有大米，那是在芝庇囊（Cipinang）大米中心和在全国的商店。那是2017年的大米产品，意味着大米充足。”

他也解说稻米种植期和雨季降临时的2017年10月，并预期收割为2018年2月，2月将是稻米收成高峰期。以上各人（各部门）一把号，各吹各调，以上例不见解，不但大米蒜头，盐巴，肉类，食糖等等，也有异曲同工的进口现象。

前经济统筹部长兰里（Rizal Ramli）置评：进口决定两三天内完成，令人匪夷所思。他反对政府进口大米的措施，不久稻米收成，进口大米将使农民陷入困境。而且进口中“佣金”变成不法的财源管道。“佣金”变成最易得的贪污赃款。

据数粮食局（Bulog）官员的经验：进口大米“佣金”每吨20至30美元。交易过程和银行都在国外；他也对贸易部只能以进口解决大米涨价问题表示遗憾。

为此肃贪会（KPK）必须跟着追踪进口大米的过程。贸易部长以不使用国家收支预算为借口，不能掉以轻心，肃贪委员会（KPK）必须关注总统也须留意以免造成农民的损失。进口非长久之计政府须关注和致力于农业，粮食生产的建设发展，以能逐步走向粮食自给自足之路。