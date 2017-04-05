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原来我们仍然落后

警署刑探组(Bareskrim)领导人亚里．托诺．苏甘多中将(Komjen Pol Ari Dono Sukamto)有关消除人口贩子的法律行径和东盟他国相比，我国仍然落后，而我们面临的问题复杂性，远比他国棘手。

他举出数国如柬埔寨、新加坡、泰国、越南、缅甸和菲律宾已更加向前一步。他在三宝垄举行的东盟人口贩子(Trafficking

In Person简称TIF)论坛发言中指出，人口贩子活动更加猖獗盛行。

今年全球3000起案件中，占大部分(80%)涉及贩卖妇女和儿童，虽然没有道出明确的数字，在我国同案子很高，并有增高趋势。很多因素造成东南亚人口贩卖活动猖獗盛行；贫穷，经济成长停滞，民众易于受到外劳工资高的利诱，需要政府进行整顿关注。

Ari Dono强调，人口贩卖活动必须严厉制止，因为它是世界上最严重的违犯人权(HAM)的不法行为，其实，不但涉及色情交易，凡是奴役性的工作，也造成个人自由的丧失。

不久前，海洋渔业部长苏茜说，数千印尼劳工在外国渔船上受奴役性的待遇，他们在恶劣环境下工作，没有标准工作时，工资也很低，受到非人性的待遇。

其实，我们已有相关数条例和刑事法典(KUHP)以能把人口贩子绳之于法并移送法办。

2002年第88号总统法令(Keppres 88 tahun 2002)有关消除妇女，儿童贩卖活动的国民运动中言明“贩卖妇女儿童的人口贩子含一或以上行动，从收集，地区或国与国之间的运输，收容，在语言或肢体威逼下进行，或绑架，拐骗，隔离，毒瘾子，欠债者走投无路者，被迫成为性奴隶，非法移民，帮佣或乞丐等等剥夺人生自由权的行为。

2007年第21号条例(UU 21 tahun 2007)有关消除人口贩卖罪行是有必要修正，以便更加明确并有防范作用。之前违例者，刑事罪犯的刑事处分轻，须加重，以免重犯，另外罪行范围也加大，包括造成人身自由的丧失等违反人权的行为。

我们面对的问题是复杂和多样性，不但因为我国人口众多，贫穷和落后也是问题症结之一，传统习俗文化不支撑消除人口贩卖活动。譬如乡村流行年少结婚的习惯，年纪轻已经变成寡妇等等，变成人口贩子轻举妄动的空间。

为此处理方式是综合性，多样性质的，不能单靠政府单打独斗去实行，需要国民上下团结一致，共同努力，消除罪行。

民众普及化说明和辅导必须全面推广，当然，说起来容易“行”起来难，改变传统陋习非旦夕之间可以完成。但最主要的是通过国民教育改善国民贫穷落后。人文建设变成国民的未来和挑战，全国要积极推动国民普及化教育，克服愚味无知和落后，不让人口贩子活动，在我国猖獗盛行！