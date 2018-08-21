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印度尼西亚：能！

2018年8月18日（星期六）晚上七时，第18届亚洲运动会（亚运会）Asian Games在雅加达朋加诺体育馆（Gelora Bung Karno）拉开序幕，雄伟壮观的开幕活动吸引全国，全亚洲和全球的目光。

令人震撼！火热、自信的场面足以显示作为印度尼西亚国民：可以自豪和乐观信心的说：我国“能”印度尼西亚：能Indonesia Bisa！

作为亚运东道主举办国际一流水准的亚洲地区：规模最大，水准最高的综合性运动会！以感受亚洲能量！Energy Of Asia 为主题和精神的亚运会开幕活动震撼全球，有5千多名国内外记者见证，通过媒体资讯向全球传达热情如火，宏伟壮丽的亚运会开幕活动！亚洲为多元种族文化，多姿多彩的文化习俗也通过体育赛场，发挥能量，把亚洲能量Energy Of Asia传播到全世界，促进亚洲，世界和平友好的进一步发展。

雅加达亚运会开幕仪式亮点，付出大约45兆盾的成本值得！每个观赏开幕仪式系列活动的，无不为此惊叹。以上不只是节旧活动经费，还包括设施设备，运动员健儿村和雅加达、巨港运动场，运动馆等赛场修茸费、维修费等等，耗资大约34兆盾。并在亚运会过后，还可另作他用。格玛腰兰健儿村(Wisma Atlet Kemayoran)的建设耗资3.4兆盾。以上10栋7426间的建筑在亚运会结束后，可使用为租赁楼房。

而运动会闭幕活动，也将在朋加诺体育馆举行。第18届亚运会闭幕活动，将于周日（9月2日）同场地举行场面壮观将更引人注目。据说日本政府为此要求印尼2018年亚运会筹委会，协助2020年在日本举行的奥运会（Olympiade）的开幕、闭幕的节目活动。

雅加达亚运会开幕活动吸引全球目光，“耳闻不如一见”将吸引国外游客，纷纷来我国印尼寻瀏问览。

亚运会开幕前一日2018年8月17日，是我国普天同庆的第73届国庆日，在这些具有历史性意义的日子我国民族充满自信和自豪感：如今我国在世界舞台上，占有一席之地，并成为很多国际性会议的东道主国家。并正在努力朝向经济成长，民族团结的大道上。