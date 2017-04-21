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印尼证交所上市公司辉煌业绩

在印尼证券交易所（BEI)挂牌上市的一些顶级上市公司，开始公布其2017年第一季度财务业绩。这些公司业绩的增长相当令人鼓舞，特别是在盈利和收入方面。这是一个好的开端，预计这一趋势将持续到下个季度。

一向被视为我国旗舰企业的国际阿斯特拉（Astra International）公司，其利润同比增长63%，收入也增长16%。有趣的是，支持其辉煌表现的是利润增长45%的汽车业务、增长75%的金融业务、跃升92%的农业综合企业、以及利润飙升102%的矿业和重型设备业务。

同样，银行上市公司获得的利润也相当扎实。比如国家储蓄银行（BTN)，在2017年第一季度的利润增长21%。其他银行，如中亚银行（BCA）增长11%左右、印尼国家银行（BNI)增长8.5%和印尼庶民银行（BRI)增长5.5%。万自立（Mandiri）

银行甚至设定今年利润增长44%。

上述顶级上市公司业绩显示它们有非常坚实的基础。去年停滞或业绩下降的一些行业部门如今又开始活跃起来，如通过销售廉价环保车的汽车行业。而大宗商品行业，无论是农产品还是矿产品，由于国际市场价格的提升而继续蓬勃发展。

另外，因为较高的信贷扩张、仍然极佳的收入和净利息收益率，以及越来越好的收费业务收入的带动下，银行上市公司依然有令人信服的业绩。因通货膨胀稳定，央行基准利率保持4.75%水平不变，也有利于银行业。

银行业吸引人的发展是不良贷款（NPL)在去年达到顶峰后，如今处于下降趋势。由于储备金负担减轻，银行今年的利润必将更高增长。

另一方面，今年上市公司业绩好转的可能性，也体现在他们显著增长10到25%的资本开支。此事反映他们对国民经济将会更好的信心。宏观来看，我国的经济基本面非常强劲。

我国是经济增长持续在5%以上的国家之一，此外，我国的通胀率保持4%以下，盾币兑换率相对稳定在1美元兑1万3000到1万3300盾上下。在另一方面，政府债务的比例仍然占国民生产总值的27％左右，经常账赤字控制在占国民生产总值的2％水平。

此外，我国的贸易平衡持续改善。2017年第一季度的贸易顺差达39.3亿美元，比2016年同期的16.6亿美元涨了一倍。我国预算赤字还在2.4%左右。今年5月，我国肯定将持有国际评级机构标准普尔(S & P)的投资级评级。

上市公司业绩的好转，离不开上市公司在全球不确定情况下创新，并保持良好管理的超强能力。事实证明，我们的上市公司基本面非常扎实，从而支持股票价格指数的可持续性。股价价格指数的上涨是基于上市公司的良好业绩。换句话说，股指的上涨不意味着出现泡沫，尽管大量的资金流入也造成影响。

这就是投资者继续对投资组合市场寄予高度信心的原因。这一点反映在外资源源流入股市。自今年初外资已净购17.9兆盾，证明外国投资者认为我国经济仍然具有吸引力。

何况与其他国家的股市相比，我国的股票价格仍然有竞争力。我国股市的市盈率（PER)平均是16.7倍。印尼证券交易所（BEI)今年的股价综合指数（IHSG)已经增长5.64%。

通过上面的说明，我们乐观地认为，在印尼证券交易所的上市公司今年会表现得更好，因此股指还会持续上涨，有突破6000点水平的可能性。