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单双号行车制度与公平税制

雅加达的交通阻塞已到了非常严重的地步，雅京政府推出各种方法以减少塞车的情况，如实行《三合一制度》，在固定时间里每辆车内必须有三人才可进入特区。又如；最近雅京政府又推出《单双号行车制度》，即单号时只允许单号车的车辆进入特区，双号时只允许车牌双号的车辆进入特区。

再加上雅京已有了专用巴士车道，专门供专用巴士行驶的车道。但雅京的堵车情况仍未能彻底的改善。雅京的重要商业街道也正在兴建捷运系统，希望2019年3月捷运系统建成通车后，能减轻雅京的交通阻赛情况。

原单双号制度只适用于上下班，即早上时至10时与下午4时至8时，也只有雅京4条主要公路实行该制度。但在雅京举办第18届亚运会期间，雅京政府拟全面实施单双号制度。

车辆数量与机动车辆税

雅京塞车问题与车辆增加问题分不开，据悉雅京每年增加约100万辆私家车。2015年雅京有1050万辆私家车，到了2016年增加到1090万辆私家车。至2017年2月增加至1095万辆。汽车工业联合会预计每年销售110万辆私家车。

车辆的增加，也表示政府从汽车征得的税款也增加，特别地方政府的机动车辆税、增值税、换名税。另方面，这也表示民众的收入有所增加，购买力增加是好现象，表示我国中产阶级有所增加。

根据资料，2017年雅京政府的车辆税预计可收到7.7兆盾，实际收入高达8兆盾。车辆换名税预计可收到5兆盾，实际收到5.03 兆盾。这未包括拖延车辆税的72.5万辆私家车，与拖延摩托车税的170万辆摩多车。并不奇怪雅京政府把车辆税列为雅京省政府的主要收入来源。

资料显示，2010年雅京的摩多车有1200万辆，到了2016年已增加到1800万辆，增加了约70％。而同期私家车约增加了24%。而雅京的道路总长只有6900公里(未包括高速公路)，2015年道路与车辆的比率是1:2077，即1公里的道路平均有2077辆汽车。

另一问题是空气污染问题，印尼绿色和平机构2016年的报告称，雅京的空气污染达世界卫生组织的4.5倍。大雅京管理交通机构(BPTJ)2017年的报告称，2017年一年雅京因塞车问题造成100兆盾的损失。

发展大众交通工具

单双号行车制度非新的制度，一些国家早就实行单双号行车制度，如：墨西哥、哥伦比亚、中国及法国都实行单双号行车制度。目的为减少塞车情况。而新加坡有更严格的限制汽车制度，汽车价格比在欧洲的价格贵4倍，机动车辆税也高得令人不敢购车。

这些国家虽然实施很高机动车辆税，目的为限制车辆的数目，但其政府也备就了舒适与方便的大众交通工具。在法国其政府实施很高的机动车辆税，但提供免费的大众交通工具给市民。但雅加达省政府不同，实施单双号行车制度，与提高机动车辆税，只着重限制车辆的流通数量，目的为减少交通阻塞情况，但并没有提供舒适、方便与安全的大众交通工具给市民。

另外，雅京的私家汽车税是一年付一次，但限制单双号行驶，等于一年里约一半的时间不能使用。而新加坡是工作日的汽车税与假日（周六与周日）的汽车税不同，工作日的税比假日的税重，换句话说倘若车主在工作日不用私家车，付的税就不会太重。在新加坡违反交通规则的话，罚金也很重。这一种公平的税务制度，多用车就多交税，少用车就少交税。

雅京省政府是也可以考虑采用这种公平的税务制度，另外，尽快的提供更多大众交通工具，即现代化的大众捷运系统，才是解决交通问题的正确方法。