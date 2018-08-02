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北塔米纳国油公司将经营Rokan油田

政府决定从2021年开始，把Rokan油田经营权交给北塔米纳国油公司（PT Pertamina/Persero）。在投标中赢得Chevron，这样北塔米纳将获得我国最大油气田Rokan的经营权，这是机遇也是挑战：北塔米纳是否能把油田经营管理得比之前更好，更加效率化。

矿物能源部门（ESDM）副部长占德拉（Archandra Tahar）说明，Chevron国际能源钜业已掌控Rokan油气田经营权达94年之久。Rokan油气田Blok Rokan是我国东部最富饶的油气田。根据油气专业中心（SKK Migas)估计，到2018年四月份：Blok Rokan油产量达210.280.60BOPD，而天然气产量24.26MMCFD。

而Chevron的工作合约将于2021年结束。能源观察家科梅迪奴克罗荷（Komadi Notenegoro）预测倘Blok Rokan由北塔米纳经营，能节省700亿美元。他说：Blok Rokan生产的原油可直接进入北塔米纳的炼油厂而不需要支出外汇以进口原油。

希望北塔米纳赢得投标权之后能良好经营Blok Rokan。北塔米纳目前已掌握经营油气田的经验。2018年初，北塔米纳从国际油业Total E&P手中，取得东加里曼丹的玛哈坎油气田（Blok Mahakam）的经营权。随着接手油田经营权，北塔米纳的奉献也更加向前一步。ESDM副部长甚至有信心，北塔米纳未来能进入国际级油气钜业之列，并到2021年时北塔米纳油气产量能有国内60%的油气市场占有率。Rokan油气田（Blok Rokan）面积6.220公里，有96田，3个即Duri MNAS和Bekasap盛产油。从1971年油产量达115亿桶（Barel）。

北塔米纳承诺Blok Rokan经营将能节省每升40亿美元的外汇。长期将降低上游企业成本：北塔米纳总经理尼克维迪亚哇蒂（Nieke Widyawati）如此说明。

以上油田的原油生产将直接引入Dumai Plaju和 Balikpapan等炼油厂，这样可免除此向来国际油价波动的影响。

北塔米纳已掌握Eor(Enhance Oil Recovery)技术，之前已在Rantau,Jirak Tanjung实施并彰显成功业绩。

北塔米纳一步一脚印，如今已能赶上国际级油业的标准和水平令人刮目相看，令人自傲，相信北塔米纳能百尺竿头，更进一步如何效率化健全化经营管理油气田，是变成最大的挑战。