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劳动密集型突破性措施

有关我国购买力减弱的传闻越传越广，持同意或相反看法的人士到现在还在争论不休。政府也在评估负增长的一些部门，以了解它们是受到购买力减弱的打击，还是成为经济数字化的受害者。

许多现代零售商店停业，汽车、房地产、食品、饮料等一些重要行业销售的放缓，都归咎于购买力的下降。购买力下降导致消费低迷，因此今年第一季度和第二季度的经济增长仍低于今年的5.2％目标。

为了不使购买力减弱的状况恶化，佐科威总统创新立异，拟定有关可以吸收大量劳工的劳动密集型项目总统条例。该劳动密集型总统条例将于2018年1月发布，并有望成为增强民众购买力的一种解决方案。

预计每一个村庄的劳动密集型项目能吸收大约200名工人。在我国总共有7万5000个左右的村庄，预计这一劳动密集型总统条例可吸收1500万名工人。

为此，总统下令农村、落后地区建设与移民部、交通运输部、公共工程部和农业部，更详细地准备上述劳动密集型项目的技术规则。在该项目中，工人的酬金必须每天以现金支付，不允许按月支付，使民众购买力提高的影响更为显著。

我们赞赏总统采取的突破性措施，那是领导人对面临困境的人民的关注形式。这个劳动密集型项目也是一项恰当和正确的政策，因为低层民众，特别是在农村地区的人们可以直接感受到它的好处。

据我们所知，目前我国的贫困人口数量已达2770万人，占总人口的10.64%。农村贫困人口数量更多，达13.93%，远远高于只有7.72%的城市贫民。如果此类项目每年都能持续运行，那么贫困率一定可以逐步下降。

众所周知，当今这个国家最大的问题是贫困、失业和收入差距。收入差距仍然很高，0.393水平的基尼系数可以体现这一点。

购买力的低迷也与上述三大问题有关，因为受打击最严重的是中下层社会。中上阶层民众的购买力还没有问题。他们只是抑制自己的消费欲望而已。

虽然这个劳动密集型项目的概念很好，但在现场的实施必须经过周密的安排。因为这期间，很多政府项目都只是纸上谈兵，实施起来才发现有很多不足之处。不要让给予民众的资金流失掉。农村社区的劳动密集型项目还要有明确的目标和正确的对象。

对200名有资格接受帮助之人，必须完全按照其经济状况客观地加以选择。不能像上一届政府的直接现金援助计划(BLT)，许多基金都落到无权接受的人手上，因此非认真严格监督其施行过程不可。

目前转拨到地方的基金超出700兆盾，另外还加上60兆盾的乡村基金。按照如此的预算规模，各地区，特别是农村地区理应繁荣才是。

只要通过直接触及低层民众利益、没有贪污腐败、并能创造就业机会的项目，就可以大幅度地改善民众的福利。不要让大部分预算用于政府雇员的支出，或甚至囤积在银行里不加以利用。