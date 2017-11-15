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加强稳固东盟区域团结合作

东盟（ASEAN）第三十一届峰会于周二（11月14日）在菲律宾首都马尼拉顺利召开和圆满结束。这届东盟峰会与上一届比较更具特色，大国领导人也出席并和他国元首举行会谈；恰逢东盟成立50周年或称黄金50年纪念。

出席东盟峰会的东盟成员国首脑还有我国总统佐科威（Joko Widodo）、菲律宾总统并为会议东道主杜德尔特（Rodrigo Duterte）、文莱苏丹（Hassanal Bolkiah）、柬埔寨总理洪森（Hun Sen）、大马总统纳吉（Najib Rajak）、新加坡总理李显龙（Lee Hsien Loong）、泰国总理巴育（Prayut Cha on Cha）、老挝总理巴育西苏里（Thong Loun Sisoulith）、柬埔寨外交部长昂山素季(Aung San Suu Kyi)、越南总统阮春福（Nguyuan Xuan Phuc）。

数东盟ASEAN策略性伙伴领导人也进行直接会面交谈，如东盟和美国会议由美国总统特朗普Donald Trump）出席。东盟-中国（10+1）由中国国家总理李克强出席，李克强也和韩国总统文在寅（Moon Jae-In）会面，接着李克强也与日本首相安倍（Shinzo Abe）同和东盟国领导人举行会议（10+3）讨论有关东盟与中日韩自由化贸易议题。

另外也进行第九次湄公高峰会和日本的会面并由湄公河沿河的柬埔寨总统洪森，泰国总理巴育，老挝总理巴育，柬埔寨国家顾问/外交部长昂山素季，越南总理阮春福举行会谈。

以上和联合国大会一样具有同样重要的意义和动力，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres），东盟+3（中国，韩国，和日本）领导人与会之外，加拿大总理贾斯廷特鲁多（Justin Trudeau），欧盟和澳门代表也出席以上东盟第三十一届全体会议。

会议会面议程频繁，凸显东盟国策略性合作夥伴的团结和重要性。问题是东盟是否能持续加强东盟国之间的团结互助，加强区域和各国之间的平稳和繁荣。

在同东盟之间实施落实“东盟国宣言，推动东盟区域和东盟成员国的发展。如今更需要有一个核心，以能实施东盟宣言的落实，东盟秘书必须扮演重要的角色和起重要的作用。

东盟人权委员会必须成为有效率的团体，在保障人权方面发挥更大的作用。作为东盟发起人，创始者的我国印尼对东盟奉献正能量，譬如保障东盟区域的安全稳定，自从东盟成立以来，区域无战事，东盟区域安全无战事无纷争发挥了正能量。我国在东盟国之间的外交立场明确，以相互尊重，平等协调，进行和同东盟之间和之外的和平友好交流关系。我们永远持续不断维护国内外的安全并愿协助成员国内外的纷争及制止跨国境的犯罪活动。东盟国家强团结互助很重要，以免受外来势力的干涉或恶意拉拢。