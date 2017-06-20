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前景不如预期

本年初乐观信心国民经济前景向好，但是半年过去了，前景不如预期，数政府高官示出不太令人乐观的预兆，为下半年的经济晴雨表。

印尼中央银行(央行BI)总裁亚古斯．玛尔托瓦多佐(Agus Martowardoyo)上周修正国民经济成长率由5.2%变成5.17%。如今财政部长丝莉．慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)也发出信号，税收不如预期亮丽，政府不得已必须增加外债，更多举债。

预测财政预算赤字将扩大，由2017年国家收支预算案(APBN)，国民产值2.41%变成2.6%。理由是除税收不如预期，还有采购优先增加部分。为此，赤字将升为2.6%或更高。

财政部长本周一在记者发表会上说明，财政赤字扩大是因为税收短少50兆盾，采购预算增加10兆盾。

这样，预算赤字将由原330兆盾变成367兆盾或370兆盾。增加额度大约37兆盾至40兆盾。以上数据来自部门以津贴部门为多。明显的政府须增加外债以支撑建设项目。按央行志录，国家外债截至本年四月底已经超过私企外债，外债总额3282亿美元，政府外债占51.2%或1679亿美元，其余为私企外债。以上情况令人担心。

但政府却信心十足，紧追经济成长率数字。不断增加外债将突破条例规定并将造成未来举债还债，债台高筑的难题。

观察家说，以上非短期性经济受到修正的问题。但是财政赤字已经久发生，而以外债弥补财政赤字非长久之计，只有使债台高筑，其实几年来财政赤字不断出现，政府收入资金用在偿还外债利息，摊还贷款等负担沉重，结果，政府财政短缺，捉襟见肘，建设资金杯水车薪，仰赖增加外债支撑，还有公务员薪资，常务采购消费付利息等等，负担是百上加斤。

虽然经济晴雨表显示还在安全地带，但是“挖东墙，补西墙”举债还债，非长久之计。2010年债款利息88.4兆盾，2014年上升为135兆盾，2015年又攀升到152兆盾。这样将陷入靠借债过日的窘境。

看来，政府正在费力寻找非税收入以协助弥补财政赤字黑洞，譬如调高各项费用如电费、香烟税、车牌、驾照护照办理等手续费用。

国民希望政府能善用外债款，使用在优先建设项目用途上，要把资金好好使用在刀口上，绝不可贪污，挥霍浪费，政府除“开源有道，也要节流有方”慢慢走出债务的泥沼。