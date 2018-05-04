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剌激制造业推动经济增长

从生产商工业生产的周期看，特别对成衣厂，食品厂与饮料厂，面对一个多月后，即将来临的开斋节，现在应该是增加生产的时候。

根据以往的经验，临近开斋节时，成衣，鞋类，食品，饮料等，零售业的销售量会大增，特别今年的开斋节与学校放长假的日期接近，将带动各种必须品的销售量遽增。所以制造商现在就开始准备，大量的生产开斋节的热销品。

零售商预计今年第二季的销售量将大幅提高，5月2日经公布印尼 “制造业采购经理人指数”（PMI），4月份印尼的MPI指数51.6，3月份的比50.7 PMI指数有所增加。

PMI指数以为基准50，PMI在50以上表示制造业情况良好，PMI在50以下，表示制造业情况不好。印尼4月份的PMI指数比3月份的PMI指数有所上升，4月份印尼的表示制造业比3月份好，也表示市面上的需求有所增加。这是因为面临开斋节，厂商有所准备之故。

一年一度的开斋节，政府规定做老板的务必要发放第13个月的薪酬给员工，上班族在开斋节前将获得第13个月的薪资（年终奖金），这将增加民众的购买力。

在美元不断升值，盾币下跌的情况下，其实我国的经济情况极不稳定，所以PMI指数的上升是一个好消息。

中央统计局也公布，我国中型与大型制造业也有很好的成长，2018年第一季我国中型与大型制造业有的增长5：01％该增长由皮革工业贡献18.87％，13.93％食品工业贡献。

而负增长的工业有：电脑工业，电子工业，光电工业面临13：36％负增长2018年第一季中型与大型工业的增长比去年第4季增长了0.88％增长最高的工业是印刷业与录制业增长13：54％而同期负增长最大的工业是电子工业，7:55达％负增长。

微型工业与小型工业同期增长5：25％，由化学原料工业与化学产品工业贡献33.37％而香烟工业面临最大的负增长达50.87％。

制造工业的成就值得敬佩，但我们也不要自满，工业界现在与未来面对的挑战仍然很多，在国内工业面对挑战有美元的波动，对原料造成的不稳定，及在政治年里不稳定的经济情况。在国外，受到出口市场的挑战，如美国与中国的市场。另外，其他出口目的国的经济情况仍然不稳定。

我们感到安慰，国内的工业有不错的增长，及对我国的经济成长做出了积极的贡献。