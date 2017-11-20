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利率与财政

央行（BI)连续三个月保持4.25%水平的基准利率决定已经正确。如果上述央行7天逆回购利率能够保持到今年底或明年的话，那是货币当局的最大政策贡献。

央行总裁理事会会议的决定，也预期美国央行（美联储）今年（即十二月份）再度提高联邦基金利率的可能性。此外，今年底国内通胀率有上升的风险，因为歉收季节和水灾的到来阻碍粮食配给，食品价格可能上涨。

对美国加息预期，是今年10月美元对包括盾币在内的其他国家货币呈强的因素。另一个因素是美国货币政策和减税计划的正常化，以及杰罗姆鲍威尔(Jerome Powell)在美国中央银行行长提名的选举中胜出。鲍威尔承诺致力于延续美联储前主席珍妮特耶伦(Janet Yellen)在经济复苏方面的成就。10月份的盾币平均每日贬值1.63%，至1美元兑1万3528盾。

另一方面，印尼央行的决定也考虑到全球和国内经济状况的改善。由于中国、日本和欧洲的经济增长高于预期，而美国经济也依然强劲，世界经济的扩张预计将持续下去，2017年至2018年达到3.6%。

在国内， 2017年第三季度的我国国际收支(NPI)盈余与占国民生产总值1.91%的前一季度相比显著增加。经常账赤字减少到相当于国民生产总值的1.65%。此外，它还受到资本和金融交易盈余增加的支持。

因国内需求和出口增加，经常账赤字随着出口额的增加而下降。与此同时，与2017年第二季度的盈余相比，资本和金融交易的盈余激增，特别是以直接投资的形式大量流入的资本，与对国内经济前景的乐观一致。在整个2017年里，在资本和金融交易盈余的支持下，以及经常账赤字维持在国民生产总值的2%以下，我国国际收支的表现预计将保持正面。

然而，有些要点必须关注。尽管金融体系的稳定性得到维持，但银行业的中介作用并不强劲。信贷增长的实现仍低于原预期。

此外，尽管今年第三季度我国经济与增长5.01%的前两个季度相比，同比增长5.06%，但仍然低于最初的预期。到底错在哪里呢?

如果我们探索一下，因为棕榈油和煤炭的大宗商品价格开始反弹，以及世界经济的增长，我国在2017年第三季度的经济增长是由于出口的增强。政府和私营部门的投资表现也在不断进步。随着政府支出的增加，政府消费的表现正在改善。

令人遗憾的是家庭消费的增长依然成为阻碍我国国民生产总值增长的主要因素。2017年第三季度的家庭消费仅增长4.93%，低于前一个季度的4.95%，与去年同期的5.01%相比甚至是下滑了。实际上，国民生产总值支出结构仍然以家庭消费为主，达到国民生产总值的55.68％。

此外，除了与发达国家货币政策收紧计划相关的全球风险之外，政府还必须警惕家庭消费和银行中介作用的尚未强劲。央行也预测2017年经济增长在5.1%左右，低于政府在2017年国家收支修订预算中设定的5.2%目标。

考虑到日益狭窄的货币宽松空间和来自国内外的压力，因此需要政府的关注和智慧，在加快经济增长中积极地发挥更大的作用。政府现在必须真正把重点放在有利于经济增长和增加就业的财政政策上。

除了应该及时增加高质量支出，特别是基础设施支出和其他资本支出，不要堆积到年底以外，政府还要改善税务政策挽救家庭消费和亲商。政府需要鼓励民众消费，采用我国工商会馆的建议，在某些日子取消增值税(PPN)。那些提供就业机会的企业家的声音不仅需要聆听，而且值得接受。政府不能把企业家缴纳的税款堆积在各银行达数百兆盾之多。