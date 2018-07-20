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凭个人声望专业政绩打赢选战

6月27日刚结束的地方首长同步选举，更新了地方首长阵容，也间接的将影响2019年的总统选情，在这次地方首长选举中，政党的影响力已起不了很大的作用，而是候选人个人的魅力、声望、专业、经验、政绩起了更大的作用，且有年轻化的趋势。

如：西爪哇的省长当选人美国柏克莱大学毕业的专业工程师利德宛（Ridwan Kamil 46岁)原万隆市长，任万隆市长时有好的表现，他的政绩大家有目共睹，并深获好评。

南苏拉威西省的省长当选人Prof Dr H,M. Nurdin Abdullah, M.Agr (55岁) 原是Bantaeng县的县长，曾获佐科威总统颁发“改革之士”奖状。

东爪哇省长当选人是前社会部长科菲法（Khofifah Indar Parawansa 53岁)，瓦希德任总统时代曾任妇女事务部长，有好的政绩是印尼的女中豪杰。

选民的眼睛是雪亮的，会选出好的候选人。而一些竞选连任的地方首长，与靠群带关系出来竞选的地方首长大都落选。如：有10位竞选连任的省长，其中8位落选，只有2位成功连任，他们是中爪哇省长甘加尔（Ganjar Pranowo）, 与巴布亚的代理省长Lukas Enembe。

另外与群带关系政治王朝有关的候选人都落选，如：已两任的南苏门达腊省长Alex Nurdin的儿子Didi Reza竞选苏南省长落选。已两任的西加里曼丹省长Drs Corniles的女儿Karolin Margret Natasa竞选西省长落选。已两任的南苏拉威西省长Syahrul Yasin Limpo的弟弟Ichsan Yasin Limpo竞选南苏省长也落选。

除了个人的声望与个人的魅力及政绩之外，候选人的从政经验也很重要，这次的地方首长选举，在17位当选的省长中，其中有8位曾经任县长或市长。

2018年当选的地方首长，其任期从2019年至2024年，他们的当选将影响整个印尼的政绩。他们若做得好，将有机会竞选2024年的总统大位，无论他们是来自何政党，最重要的是他们有好的政绩。

选民不再看推荐候选人后面的政党，而只看候选人个人的才干、能力等。这样趋势，将促使政党的党干必须求上进，学习新知识，如学习操作电脑，熟悉新媒体等。因为以后选举的选情，将很大的受到新媒体的影响。如手机上的各种功能，对候选人的宣传政见有很大的帮助，候选人可以利手机里各种功能宣传自己的愿景与使命等，这样可省钱又方便。

SMRC民调机构指出，从2004年开始选民已越来越理知，传达资讯的方式也越来越先进。国际策略与研究中心(CSIS)民调机构表示，2015-2017年使用社交媒体与网络的民众有显著的增加，2017年8月的调查结果显示，30.9％的选民或5000万选民已使用脸书(Facebook)。

未来的政党需要转型，需要吸收更多专业人士入党，并且让专业人士来领导。倘若仍然由老一辈的人士领导，该政党已落伍并将会遭到时代所淘汰。

一般来说，专业人士能够更快的吸收新知识与适应环境，能够在新媒体与选民做双向的沟通，了解选民的需要，这是了解民情最简单与方便的方法。

政治革新的动力来自地方，而不再是来自中央。现任总统佐科威即是来自地方，而且是年轻的企业家，非来自政党，更非来自政治世家，但他却有很好的政绩，令人刮目相看。