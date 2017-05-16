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减少对中国的贸易逆差额

除了兜揽数大型工程项目投资合作之外，我国也有意提高对中国的出口，佐科威总统向中国国家主席习近平表达我国有意供应中国生棕榈(CPO)，作为中国再生能源的工业原料。

我国外交部长蕾特诺(Retno Marsuadi)上周日于北京说，现在中国已发展5级再生能源(Biodiesel kelas 5)的生产，需5%的CPO工业原料。

她说，在我国总统佐科威和中国国家主席习近平相互会面中，已提出以上并受到良好反应，为此希望今后向中国出口CPO能提高我国出口贸易额。

希望政府能倾注全力促进CPO出口到中国市场。这样将能减少我国对中国的贸易逆差额。近几年来，我国难以提高对中国的出口额，而中国进口额日益俱增，而我国经济目前的难题之一是，无力提高出口。

最近统计局(BPS)的资料显示，最近四个月来(一至四月份)我国对外贸易顺差的国家有印度(33.6亿美元)、美国(32.3亿美元)和荷兰(10.4亿美元)而迄今仍呈现贸易逆差的有中国(41.0亿美元)、泰国(12.1亿美元)和澳洲(9亿9700万美元)。

以上对未来贸易和国家之间的互利共赢很重要。譬如设法争取和中国贸易的均衡发展。想中国在印尼投资的意义重大，经济、文化交流、政治影响也大。

推动政府提高对中国的出口，开发新市场为当务之急，因为近几年来，我国出口业绩持续下降，2016年出口额1444亿美元，比前年1503亿美元低，而2011年出口额尚能达到2035亿美元，但接下来出口风光不在。出口业绩江河日下。

以上令人困惑，因为当权者和经济学者自有一套说法：盾币兑率走贬将能推动出口更劲，事实却相反，2011年盾币走贬将近50%；2011年终1美元兑9200盾，而今已续贬，1美元兑13,330盾。而出口传统市场或新开发出口市场也停滞不前。我国驻外大使馆，贸易代表处在忙些什么？对外贸易宣传活动力不到位，而国家收支预算案(APBN)编列的国外贸易宣传经费有增无减！

但我们对未来仍抱很高的信心，我国经济未来向好，仍呈明朗。因为我们有个很大的内需市场。我国为全球大市场之一仍令国外唾涎欲滴，为此必须卯足劲使国内工业产品提高产品素质和价格竞争力，使本国产品能成为本国市场的主人，而不是舞台下的观众。

国民也支持政府能大量出口CPO到中国，供应中国CPO的需求。相信中国“一带一路”也将更大开放我国对中国的出口，这样，将能减少我国和中国的贸易逆差，呈现贸易均衡的状态，造成互利双赢的局面。