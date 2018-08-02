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农民的购买力急需提高

近来农民指数（NTP）的持续下降令人非常担忧。这不仅会对农民的福利产生负面影响，而且从长远来看会削弱农业部门对经济的贡献

中央统计局（BPS）本周公布了有关农民指数下降的调查结果。中央统计局负责人Kecuk Suhariyanto说，今年7月份的农民指数下降0.37％至101.66。在6月份，农民指数上涨0.05％。

农民指数是了解农村地区农民能力水平或购买力的一个指标。 农民指数还显示了农产品对农民需要的消费品和服务，以及生产成本的贸易条件。农民指数越高，农民购买力就越强。

在中央统计局调查结果中，农民指数的下降是由于农民收到的价格指数0.28％的增长率，小于增长0.66％的农民支付的价格指数。

印尼农民和谐协会（HKTI）多次对这一问题提出批评。这一问题被认为是政府对农民缺乏支持，使农民被边缘化的结果。不久前该协会一位负责人说：“比如当农民收获时，进口的水龙头却被打开。农民指数对于我来说是我们的农民是否富裕的标准。因此，要尊重农民，应该让他们的收获价格增值。农产品的销售价格一定要涨升，不可让国家政策反而打击了农民。”

印度尼西亚大学（UI）经济学家Faisal Basri早些时候说，政府改善下层民众福利的努力已经失败。因为金融服务业等一些部门的发展，感受到福利增加的只是中产阶级。但40%的下层民众命运却得不到改善。

Faisal Basri在雅加达的一次讨论中说：“政府未能改善最贫穷的40％民众的命运，而这些人主要是农民。”

农业部门的问题似乎越来越复杂。不久前国际水稻研究所（IRRI）的研究结果表明：在农业国家中我们的水稻生产成本是最昂贵的。他说：“我国每公斤大米的生产成本为4079盾，而越南仅需1700盾。经过确认，劳动力成本非常高，因为在农业领域很难找到劳动力。”

根据国际水稻研究所的研究，泰国的水稻生产成本为每公斤2291盾，印度为每公斤2306盾，菲律宾为每公斤3224盾，中国为每公斤3661盾。昂贵生产成本的一个因素是自由劳工费用，在我国每公斤大米的劳工费为1115盾，而越南仅为120盾。此外，地租成本也影响生产价格。在我国的地租是每公斤大米1719盾，而在越南只是387盾。

农业部门曾经是国家发展的骄傲和支柱，因为大多数人口在农业地区务农为生。然而，这一部门的贡献一直在减少，因为农业用地越来越让步于其他各种利益，而仍然务农的劳动力也在不断流失。

土地租赁价格越来越昂贵，因为与其他更具竞争力的行业（如房地产和工业）竞争，因此农民越来越难以租用土地。农业部门越来越不足以支持农民体面的生计，前景黯淡，因此更多的农民不再专注于耕作，被迫依靠副业来补贴生活费。

我们需要更明确的农业政治，政府须控制农业用地的转换，使农民不失去作为生活依靠的土地。政府应通过指导、适当的技术、农业机械化、补贴等方式帮助农民降低生产成本，并设法维持和发展农业部门，使其更具竞争力并能够与其他发展部门竞争。

注：农民指数（NTP）是农民收到的价格指数与农民支付的价格指数之间的比率，用百分比表示。 农民指数是决定农民福利水平的一个指标。