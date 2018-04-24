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农民收入日减

最近农民收益（NTP）日降令人担心，不但影响农民生活福利，长持下去，也将削弱农业对经济成长的奉献。

国民农民联谊会（HKTI）视政府缺乏对农民收益（NTP）问题真诚的关怀。根据统计局(BPS)资料上二月份NTP指数重新下降；变成102.33或和前个月同比有0.57%的降幅，HKTI主席法德利（Fadli Zon)如此说明。那是因为稻谷和玉米价格下降而这变成农民收益和乡村农民购买力指数的晴雨表。

显示政府缺乏对农民真诚的关怀，使农民变成弱势的族群，想象看：农民丰收期政府却大开进口龙头，打击农民稻谷价格，以关怀农民，须提高收购农民稻谷价格才是，不要本末倒置，造成农民丰收期稻谷价格受损，受挫。

印尼大学（UI）经济学者坏沙尔巴斯利（Faisal Basri）视政府在提高下层民众福利上已失败。只有中上层民众享福利，因为诸如金融服务造福他们；但40%民众仍在贫穷边缘。其中以农民为大宗，农民和贫穷仍然划上等号。

我国农业、农民问题看来更加复杂化，国际稻谷研究专院（IRRI）不久前分析我国生产稻谷的成本为热带国家中最高，譬如在泰国每公斤稻谷生产成本为2.291盾，印度2.306盾，菲律宾21.224盾，中国3.661盾。我国400.79盾为最高，而越南只有1.700盾，其中人士费用占最高。

我国之前也有稻米生产风光期，很多人以农耕为生，但后来，政府忽略对农村农业的投资发展和对农业的关怀，使农业和农村渐渐落后，加上农民收益较其他工商业收益低，农村年轻一辈大量拥入都市，留下老一辈的传流农民留守乡村没有人指导如何提高农民生产技术，进行种植，种子改良，没有现代化农业机械的支撑以提高农业粮食生产，这样我国粮食不但无法自给自足，反而以进口粮食以来成性。

我国需有一更加明确的农业建设纲领兰图。政府须关注协助农业生产中如何降低农业的农业生产成本，进行先进科技生生产辅导指导工作。提供生产成本融资的协助。我国必须努力促进农业建设的发展，以能达到粮食自给自足的目标。，我国农业发展不可落后给他国。